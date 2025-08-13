Menü Kapat
29°
 Hüseyin Bahcivan

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

97 bin 530 adayın başvurduğu YÖKDİL/2 sınavı geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Ayrıca YÖKDİL/2 sonuçlarının kaç yıl geçerli olacağı da merak ediliyor.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
16:33
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
16:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen /2 sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih gündem oldu.

Binlerce adayın katıldığı YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı belli oldu. Adaylar tarafından YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağıyla ilgili ise bir detay verilmedi.

Geçtiğimiz yıllarda YÖKDİL sınavının sonuçları sabah saatlerinde açıklanmıştı. Bu yıl da yine sabah saatlerinde sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre, YÖKDİL/2 sınavının sonuçları gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Bu süre içerisinde adaylar tekrar sınava girmelerine gerek kalmadan, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında sınav sonuçlarını kullanabilecekler.

