YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih gündem oldu.

Binlerce adayın katıldığı YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı belli oldu. Adaylar tarafından YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağıyla ilgili ise bir detay verilmedi.

Geçtiğimiz yıllarda YÖKDİL sınavının sonuçları sabah saatlerinde açıklanmıştı. Bu yıl da yine sabah saatlerinde sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre, YÖKDİL/2 sınavının sonuçları gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Bu süre içerisinde adaylar tekrar sınava girmelerine gerek kalmadan, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında sınav sonuçlarını kullanabilecekler.