LGS 2. Yerleştirme Sonuçları (2025) açıklandı! ÖSYM'den nakil tercih sonuçları duyurusu

MEB, LGS kapsamında yapılan ikinci nakil yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sonuçlar, 14 Ağustos 2025 itibarıyla erişime açıldı.

İLK NAKiL SONRASI GÖZLER İKİNCİYE ÇEVRİLMİŞTİ

4-6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk nakil başvurularının sonuçları 8 Ağustos’ta ilan edilmişti. İlk nakilde yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil sürecinde yeniden tercih yapma imkânı buldu.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İkinci nakil sonuçları, www.meb.gov.tr adresinde “öğrenci yerleştirme” bölümünden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve gerekli bilgilerle ekran üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor.

SON AŞAMA BAŞLIYOR

Boş kalan kontenjanlar için hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak. Yerleştirme işlemleri 22 Ağustos 2025’te tamamlanacak ve aynı gün sonuçlar ilan edilecek.