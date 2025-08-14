Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

LGS 2. Yerleştirme Sonuçları (2025) açıklandı! ÖSYM'den nakil tercih sonuçları duyurusu

2025 LGS kapsamında gerçekleştirilen ikinci nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numaralarıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.

LGS 2. Yerleştirme Sonuçları (2025) açıklandı! ÖSYM'den nakil tercih sonuçları duyurusu
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:21

, kapsamında yapılan ikinci nakil yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sonuçlar, 14 Ağustos 2025 itibarıyla erişime açıldı.

LGS 2. Yerleştirme Sonuçları (2025) açıklandı! ÖSYM'den nakil tercih sonuçları duyurusu

İLK NAKiL SONRASI GÖZLER İKİNCİYE ÇEVRİLMİŞTİ

4-6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk nakil başvurularının sonuçları 8 Ağustos’ta ilan edilmişti. İlk nakilde yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil sürecinde yeniden tercih yapma imkânı buldu.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İkinci nakil sonuçları, www.meb.gov.tr adresinde “öğrenci yerleştirme” bölümünden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve gerekli bilgilerle ekran üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor.

LGS 2. Yerleştirme Sonuçları (2025) açıklandı! ÖSYM'den nakil tercih sonuçları duyurusu

SON AŞAMA BAŞLIYOR

Boş kalan kontenjanlar için hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak. Yerleştirme işlemleri 22 Ağustos 2025’te tamamlanacak ve aynı gün sonuçlar ilan edilecek.

