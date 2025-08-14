DGS sonuçları açıklandı! İşte 2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul
2025 DGS sınav sonuçları erişime açıldı. 20 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç ekranına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifaler yer aldı:
"20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.