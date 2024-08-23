Son dakika | 2024 KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

23 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:32

Son dakika | Okullar ne zaman açılacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Son dakika | Okullar ne zaman açılacak? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Son dakika haberine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı. Binlerce aday ekranlara kilitlendi. Memur olma hayali kuran binlerce kişi ÖSYM'nin sitesi başında sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar 'KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularını internette aratıyor.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.