Son dakika | Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut müjdesi! 81 ili kapsıyor

08 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:54

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir sosyal konut projesi müjdesi geldi.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni bir sosyal konut projesi müjdesi geldi.

Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; "Son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar, yuva kurmaya devam edeceğiz." dedi.

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