Son dakika | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
Son dakika haberi: ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği 2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...
Son dakika haberine göre KPSS sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
2024 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS ortaöğretim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.