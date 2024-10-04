Son dakika | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

04 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:19

Son dakika haberi: ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği 2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS puanı kaç yıl geçerli? Öğretmenler için geçerlilik süresi farklı oluyor

KPSS puanı kaç yıl geçerli? Öğretmenler için geçerlilik süresi farklı oluyor

KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68 puanla nereye girebilirim? ÖSYM sonuçları açıkladı

KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68 puanla nereye girebilirim? ÖSYM sonuçları açıkladı

KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu

KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu

KPSS ortaöğretim 53,54,58,61,63,68,69,71 puanla atama olabilecek meslekler ve kurumlar

KPSS ortaöğretim 53,54,58,61,63,68,69,71 puanla atama olabilecek meslekler ve kurumlar

KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girebilirim, atanabilirim 2024?

KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girebilirim, atanabilirim 2024?

Son dakika haberine göre KPSS sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

2024 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ortaöğretim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

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