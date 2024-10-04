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Son dakika | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:19
Son dakika | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

Son dakika haberi: ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği 2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika haberine göre KPSS sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

Son dakika | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu - 1. Resim

2024 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ortaöğretim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kaynak: Tgrthaber.com

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