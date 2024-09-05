Son dakika | KYK yurt sonuçları açıklandı! Gelişmeyi Bakan Aşkın Bak duyurdu

05 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:30

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milyonlar öğrencinin beklediği haberi açıkladı. Bakan Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Binlerce öğrenci, GSB tarafından açıklanacak KYK yurt sonuçlarına odaklanmıştı. Öğrenciler için büyük bir kolaylıklar sunan KYK yurtlarıyla ilgili beklenen haber geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Aşkın Bak, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki öğrenciler KYK başvuru sonuçlarına nereden ulaşacak? KYK başvuru sonuçları e-Devlet'te yayımlandı. T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapan öğrenciler, KYK sonuçlarına ulaşabilir.

Yurt başvuru sonuçlarına göre adaylar; asıl veya yedek listede yer alarak yurt hakkı kazanabilecek. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, sıralamaya göre yedek adaylar çağırılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024

Peki KYK yurtlarına yüzde 50'lik oranda uygulanan zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte yüzde 50'lik zam sonrası KYK yurt fiyatları: