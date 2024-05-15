Son dakika! Mülakat kaldırılacak mı? Bakan Tekin noktayı koydu

15 May 2024 11:46 - Güncelleme : 15 May 2024 12:24

Seçim dönemi hükümet kanadı tarafından mülakatın kaldırılacağına ilişkin sözler seçimde kaldı, kamuda mülakat kalkmadı. Mülakatın kaldırılmayacağının açıklaması üzerine tepkiler de gecikmedi.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'Mülakat kaldırılacak mı?' sorusu yöneltildi. Bakan Tekin gazetecilerin bu sorusuna net bir cevap verdi. Tekin, mülakatın kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bakan Tekin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50’ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Burada bir çelişki var. Mülakatın kaldırılması gündemimizde yok”

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuşan Bakan Tekin, “Kanunla ilgili süreç bürokratik anlamda tamamlandı. TBMM’deki Milli Eğitim Komisyonu’nun gündemine gelecek. Oradaki tartışmalardan sonra da Genel Kurul’a gelir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ŞİDDET...

Eğitimde şiddet konusunun yalnızca yasal düzenlemeyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Tekin, toplumda farkındalık oluşması gerektiğini vurguladı.