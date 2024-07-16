Son dakika | ÖSYM açıkladı: YKS tercih tarihleri belli oldu 

16 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonrası sonuçlar bugün sabah saatlerinde açıkladı.

3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda birincileri de belli olurken tercih dönemine ait de bilgiler geldi.

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'den yapılan açıklamada, üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.