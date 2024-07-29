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Son dakika | ÖSYM duyurdu! KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:28
Son dakika | ÖSYM duyurdu! KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 11-18 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Duyuruda, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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