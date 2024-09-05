Son dakika | ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih tarihleri belli oldu

05 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:39

Son dakika haberi: ÖSYM, öğrencilerin merakla beklediği YKS-ek tercih tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. YKS-ek tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

YKS ek tercih tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyordu. ÖSYM, YKS-ek tercih tarihlerini duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS ek tercih başvuru işlemleri 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

TERCİH YAPACAKLAR 80 TL ÜCRET YATIRACAK

YKS ek tercih yapacak olan adaylar ücret olarak 80 TL yatıracak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2024-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini adaylar;, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.