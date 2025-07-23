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 | Baran Aksoy

Telefonu ve sosyal medyayı bıraktı, YKS'de derece yaptı

Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hiç özel ders almadan ve kursa gitmeden büyük bir başarı elde eden Kenan Şahin, başarısının sırrını açıkladı.

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Telefonu ve sosyal medyayı bıraktı, YKS'de derece yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:09

Niğde'de dershaneye gitmeden ve özel ders almadan hedefe ulaşabileceğini düşündüğünü söyleyen 12.sınıf öğrencisi Kenan Şahin, geçtiğimiz yazdan itibaren sistemli bir şekilde çalışmaya başladı. Babasıyla birlikte bir çalışma planı hazırladıklarını ifade eden öğrenci, bu plana sadık kalarak başarıya ulaştığını vurguladı.

Telefonu ve sosyal medyayı bıraktı, YKS'de derece yaptı

"TELEFONU VE SOSYAL MEDYAYI BIRAKTIM"

12. sınıfa başladığı andan itibaren akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını tamamen bıraktığını belirten Şahin; "Eğer telefonla ve sosyal medya ile ilgilenseydim bu başarı gelmezdi" dedi. Gençlere de bu dönemde dijital dünyadan uzak durmalarını tavsiye etti.

Telefonu ve sosyal medyayı bıraktı, YKS'de derece yaptı

DENEME SINAVLARINA AĞIRLIK VERDİ

10.sınıftan 11. sınıfa geçerken yaz tatilinde TYT konularını tamamladığını anlatan öğrenci, deneme sınavlarına ağırlık verdiğini, 11. sınıfta ise AYT çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. 11'den 12'ye geçtiği yaz tatilinde 12. sınıf konularına başladığını ve ikinci döneme geldiğinde tüm AYT konularını bitirmiş olduğunu belirterek, sabah TYT, öğlen AYT, akşam ise tekrar ve video izleme şeklinde bir program uyguladığını aktardı.

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ETİKETLER
#sosyal-medya
#Öğrenme Verimliliği
#Tüketici Teknolojisi
#Başarıhikayesi
#Deneme Sınavı
#Eğitim
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