Eğitim
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Teşekkür almak için ortalama kaç olmalı 2026? Okullarda karne heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullarda ara tatil başlıyor. Ara tatil öncesi öğrencilerin karne heyecanı başlarken teşekkür almak için ortalama kaç olmalı merak edildi. 2026 yılında öğrenciler takdir ve teşekkür almak için ortalama hesaplaması yapıyor.

Teşekkür almak için ortalama kaç olmalı 2026? Okullarda karne heyecanı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
17:00
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
17:00

Okullarda yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Milyonlarca öğrenci ise teşekkür almak için ortalama kaç olmalı araştırmasına başladı.

TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN ORTALAMA KAÇ OLMALI 2026?

Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Teşekkür almak için ortalama kaç olmalı 2026? Okullarda karne heyecanı

TAKDİR ALMAK İÇİN ORTALAMA KAÇ OLMALI 2026?

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanıyor. Teşekkür belgesi almak için ise ortalamanın 70,00 ile 84,99 olması gerekmekte. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

#Eğitim
