Türk gençlerinden gururlandıran başarı!

20 May 2024 11:33 - Güncelleme : 20 May 2024 11:35

İTÜ Mesleki ve Anadolu Lisesinde eğitim gören Doruk Özdemir ve Poyraz Alparslan, eğitim hayatları boyunca yaptıkları projeler ve gösterdikleri başarılar neticesinde İtalya'nın Torino şehrinde bulunan en eski teknik üniversitesi Politecnico di Torino’dan tam burslu lisans eğitimi için kabul aldılar.

Doruk Özdemir Otomotiv Mühendisliği, Poyraz Alparslan ise İşletme Mühendisliği bölümlerinde eğitim görecekler.

Genç öğrenciler lise hayatları boyunca, Teknofest Elektrikli Araç Yarışması, Samsung Solve for Tomorrow Smart Cities Yarışması, GEBİTAG Sempozyumları ve Genç Uluslararası Bilim Fuarı gibi prestijli etkinliklere katıldılar.

Ayrıca, İTÜ MTAL’inde dahil olduğu Erasmus+ projeleri kapsamında İtalya ve Hollanda’da İTÜ MTAL’yi başarıyla temsil ettiler ve alanında önde gelen şirketlerde staj yaptılar.

ÜLKEMİZE HİZMET EDECEKLER

Öğrencilerinin başarısıyla ilgili açıklama yapan İTÜ MTAL yetkilileri; "Doruk ve Poyraz’ın, lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca, Dünya QS sıralamalarında Makine Mühendisliği’nde 28. sırada, teknik üniversite sıralamasında ise 52. sırada yer alan Politecnico di Torino’dan mezun olduktan sonra ülkemize dönerek önemli çalışmalara imza atacaklarından eminiz." İfadelerini kullandı.