22 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:57

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2024 verilerini açıkladı. Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet oldu.

Konut kredisi faiz oranları için kritik viraj: Sadece 1 gün kaldı! Düşük faizli taksitler hesaplandı

Konut kredisi faiz oranları için kritik viraj: Sadece 1 gün kaldı! Düşük faizli taksitler hesaplandı

Türkiye​'de 2024​ yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Sadece aralık ayında 238 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3 olarak hesaplandı.

MOTORLU KARA TAŞITLARI VERİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt​ sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış​ gerçekleşti.

ARALIK AYINDA 238 BİN 993 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini otomobil, %39,6'sını motosiklet, %9,0'ını kamyonet, %3,0'ını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 26,5 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %79,8, kamyonda %44,8, motosiklette %28,6, otomobilde %28,2, minibüste %25,3, traktörde %22,5, kamyonette %10,1 ve otobüste %5,9 arttı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %101,9, kamyonda %69,0, motosiklette %23,9, otomobilde %20,6, otobüste %18,9, kamyonette %11,3 artarken traktörde %21,6 ve özel amaçlı taşıtta %1,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 31 MİLYON 301 BİN 389 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %20,0'ını motosiklet, %15,0'ını kamyonet, %7,2'sini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 985 BİN 633 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,4'ünü otomobil, %15,5'ini kamyonet, %7,3'ünü motosiklet, %3,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %11,1'i Renault, %9,2'si Volkswagen, %7,5'i Hyundai, %7,0'ı Fiat, %5,6'sı Peugeot, %5,5'i Toyota, %5,1'i Opel, %4,7'si BMW, %4,0'ı Mercedes-Benz, %3,8'i Skoda, %3,7'si BYD, %3,2'si Citroen, %3,1'i Chery, %2,7'si Ford, %2,4'ü Nissan, %2,1'i Dacia, %2,0'ı Audi, %1,9'u Kia, %1,3'ü Cupra, %1,2'si Honda ve %13,0'ı diğer(2) markalardan oluştu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 60,8'İ BENZİNLİ OLDU

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin %60,8'i benzinli, %16,7'si hibrit, %11,3'ü dizel, %10,2'si elektrikli ve %1,0'ı LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 adet otomobilin ise %34,1'i dizel, %31,9'u LPG'li, %30,2'si benzinli, %2,4'ü hibrit ve %1,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin %33,1'i 1300 ve altı, %22,3'ü 1401-1500, %15,1'i 1301-1400, %12,4'ü 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OTOMOBİLLERİN 390 BİN 771'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin %38,5'i gri, %26,2'si beyaz, %13,1'i siyah, %11,2'si mavi, %5,6'sı kırmızı, %3,1'i yeşil, %0,8'i sarı, %0,7'si turuncu ve %0,5'i kahverengi renklidir.

TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,3 OLDU

Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 31 milyon 301 bin 389 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,0, otobüslerde 16,2, kamyonetlerde 13,9, kamyonlarda 18,1, motosikletlerde 10,2, özel amaçlı taşıtlarda 15,3 ve traktörlerde 24,5'tir.

DEVRİ YAPILAN TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 12,2 OLDU

Türkiye'de 2024 yılında devri yapılan 10 milyon 689 bin 113 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,2 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,3, minibüslerin 12,2, otobüslerin 11,4, kamyonetlerin 11,4, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,3, özel amaçlı taşıtların 15,7 ve traktörlerin 19,2'dir.