Konut kredisi faiz oranları için kritik viraj: Sadece 1 gün kaldı! Düşük faizli taksitler hesaplandı

22 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:34

Ev almak isteyenler için 2025 yılı kritik geçecek. Dar gelirliye konut şartları ve başvuru tarihleri yılın ikinci yarısında açıklanacak. Ev alıp konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar detaylar ortaya çıktı. İlk evim konut kredisi kampanyasında 1,20 oranla kredi verileceği açıklandı. Dar ve orta gelirlilere 100 bin sosyal konut üretilmesi hedefleniyor. Peki, şu anda konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut almak için doğru zaman mı? İşte konut fiyatlarına ve taksit seçeneklerine dair her şey.

İlk evim konut kredisi kampanyası için nefesler tutuldu. Müjdenin yaz aylarında gelmesi bekleniyor. İlk kez ev alacak olanlar için tasarlanan ilk evim konut kampanyası, vade ve taksit açısından birçok avantaj sunacak. Ancak yaz aylarını beklemek istemeyen vatandaşlar ise güncel konut kredisi faiz oranları​ ve konut fiyatlarının gidişatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLIYOR

İlk Evim kampanyası ve ilk evim düşük faizli konut kampanyası için son durum merak ediliyor. Konut kredisi Mehmet Şimşek​ açıklamalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek.

1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı ancak beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi yönünde.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Öte yandan yaz aylarında açıklanan konut müjdesi ile ev fiyatlarının artacağını düşünen vatandaş ise bir an önce ev sahibi olmak için güncel konut kredisi detaylarını araştırıyor. Son aylarda özellikle KKM'den ve altından çıkan birikimler konuta yönelmeye başladı. Fiyatlarda ise yükseliş beklentisi oluştu.

Şu anda en düşük konut kredi faizi yüzde 2,79 olarak uygulanıyor. Kredi faizleri, genel ortalaması ise yüzde 3 bandında. Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. 250 baz puan indirim ise fiyatlandı. Faiz indirimi sonrasında konut kredi faizinin yüzde 2,5 altına gerilemesi bekleniyor.

1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi aylık taksiti güncel olarak 28 bin 966 lira bandında. Yıllık maliyeti yüzde 39,7 olurken, geri ödeme 3 milyon 475 bin 920 lira olacak.

120 ay vadede yüzde 3 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi aylık taksiti güncel olarak 30 bin 889 lira bandında. Yıllık maliyet yüzde 43,58 olurken geri ödeme 3 milyon 724 bin 550 lira olacak.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Türkiye genelinde ko­nut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesi ve KKM'den çıkışlar konuta olan talebi artırdı. Faizlerde yaşanacak bir miktar düşüşün konut satışlarını artırması bekleniyor. Kredi ile konut almak isteyenler yüksek faizlerden dolayı bekleyişe geçerken gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Firmaların özel faiz kampanyaları ve ödeme koşullarına olan ilginin kararla birlikte artması bekleniyor.