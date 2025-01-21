Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda! Benzin, motorin ve LPG'de tabela değişebilir

21 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:16

Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahipleri benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı, sorusunun cevabını arıyor. Trump, petrol ve gaz üretimi hakkında aldığı yeni kararlar ile petrol fiyatlarındaki beklentiler değişti. Brent petrolün 80 doların altında konuşlanması halinde, akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi arttı.

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Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri sorgulanmaya devam ediyor. Donald Trump'ın petrol ve gaz üretimi hakkında aldığı kararlar ve Hamas ve İsrail arasında yaşanan ateşkes ve rehine serbestliği petrol fiyatlarında beklentiyi değiştirdi. Trump'ın açıklamaları ile ABD ham petrolü 80 dolardan 76,65 dolara kadar düştü. Araç sahipleri petrolde yaşanan bu gelişmenin ardından gözlerini akaryakıt fiyatlarına çevirdi.

TRUMP'IN ENERJİ GÜNDEMİ

Pazartesi günü Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak yemin etti.

Elon Musk, Mark Zuckerberg ve petrol kralı Harold Hamm gibi ülkenin en zengin adamlarından bazılarının etrafında toplanan Trump, "vatandaşlarımızdan güç ve servet çalan" ve "radikal ve yozlaşmış bir yapıyı" reddederken, Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir altın çağ vadetti" diye konuştu.

O altın çağın merkezinde, neredeyse tamamen düzenlenmemiş bir fosil yakıt ekonomisi olduğunu söyledi. "Bugün ayrıca ulusal bir enerji acil durumu ilan edeceğim," dedi.

Sonraki 12 saat içinde, petrol ve gaz sektöründeki korumaları gevşetirken rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve diğer yenilenebilir enerji biçimlerine maliyetli yeni kısıtlamalar getiren bir dizi yürütme emri imzaladı.

Trump'ın yürütme emri ve gümrük vergisi tehdidi ham petrolü düşürdü,

Trump'ın petrol ve doğalgaz üretimini artırma çabasıyla ulusal enerji acil durumu ilan etmesi ham petrol fiyatlarında sert bir düşüşe yol açtı. Brent petrol varil başına 80 doların altına, West Texas Intermediate ise 77 dolara yaklaştı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trump'ın açıklamaları sonrası 80 dolar sınırına kadar çekilen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıtta indirim bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatına yüzde 27 oranında zam gelmiş ve akaryakıt tabelasına 1 lira 27 kuruş zam yansıtılmıştı. Benzine ise 91 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MAZOT FİYATI DÜŞEBİLİR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri, Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi halinde, akaryakıt fiyatlarında da sınırlı indirimlerin gelebileceğini ifade etti.