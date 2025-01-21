KPSS puanı en az 50 olan yaşadı! Personel alımı ilanına başvurular başladı

21 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:56

Üniversiteler, hastaneler, belediyeler ve çeşitli kamu kurumları, zaman zaman KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak ilan yayımlamaya devam ediyor. Son gelen müjde ile en az 50 KPSS puanı ile personel alınacağı duyuruldu. İstihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 41 personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü 41 personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu

KPSS​ puanı 50 olan adaylar için müjde geldi. bir üniversite, en az 50 KPSS puanı ve bazı şartlarla personel alımı yapılacağını açıkladı. Personel alımı ilanının genel ve özel şartlar bölümünde, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girilmiş olması gerektiği belirtildi. Son başvuru tarihi, 30 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Düşük KPSS puanı gerektiren ilan yayımlandı. Buna göre, Bolu​ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı.

Genel ve özel şartlar bölümünde, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girilmiş olması gerektiği ifade edildi. İlanda lisans mezunları, ön lisans mezunları ve ortaöğretim mezunları için kendi KPSS puan türlerinde en az 50 almış olmaları gerektiği şartı vurgulandı.

PERSONEL İLANI SON BAŞVURU TARİHİ

KPSS puanı ile personel alımı ilanının, son başvuru tarihi, 30 Ocak 2025 olacak. e-Devlet üzerinden, 'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti ya da 'Kariyer Kapısı' (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden başvuru yapılacak.

50 KPSS PUANI OLAN ADETA YAŞADI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından açıklanan kadro unvanları şöyle;