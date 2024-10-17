Türkiye'nin yurt dışı eğitim yatırımları devam ediyor! Arnavutluk'ta açılış gerçekleştirildi

17 Ekim 2024 16:00 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:31

Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 54 ülkede Türkiye adına okulları bulunan Maarif Vakfı, son olarak Arnavutluk'ta Tiran New York Üniversitesinin açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen törene Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali de katıldı.

Güngör Yavuzaslan / TGRT Haber

Türkiye​'nin yurt dışında, özellikle Balkanlarda hayata geçirdiği eğitim​ yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Maarif Vakfı koordinesinde 54 ülkede açılan Türk okullarının sonuncusu Arnavutluk​ Tiran'da açıldı. Törene katılan Arnavutluk Meclis Başkanı ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün önemli açıklamalarda bulundu.

"BU BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR"

Törende konuşan Arnavutluk Meclis Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Arnavutluk küçük bir ülke, ancak teknolojik ilerleme sayesinde, istihdam ve kariyer ilerlemesi için birçok fırsata sahip büyük bir pazar haline gelebilir. Yarının fırsatları sizin elinizde’’ diyerek akademik hayatın önemini vurguladı.

Meclis Başkanı Elisa Spiropali ‘’Bilgi giderek yaygınlaşıyor, yeni teknolojiler modern endüstriler, tarım ve hizmetlerle harmanlanıyor ve bunlar geleceğin iş piyasasının yönünü anlamak için anahtar haline geliyor’’ dedi. Spiropali, UNYT’yi bir başarı öyküsü olarak adlandırdı.

EĞİTİM YOLUYLA TÜRKİYE’NİN ÜLKELERLE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise konuşmasında eğitim yoluyla iki ülke arasında kurulan sıcak ilişkilerin önemine değindi. Akgün şöyle konuştu:

2002 yılında Arnavutluk'taki ilk İngilizce eğitim veren özel üniversite olarak kurulan Tiran New York Üniversitesi, 2018'den beri Türk Maarif Vakfı'nın bir parçasıdır. Türkiye Maarif Vakfı, Türk eğitimini ve kültürünü dünya çapında tanıtmak için 2016 yılında kurulan bir kamu vakfıdır. TMV 107'den fazla ülke ile temas kurmuş olup 54 ülkede eğitim faaliyetlerini yürütmektedir ve 477 eğitim kurumunda yaklaşık 55 bin öğrenci, 11 araştırma merkezi ve dünya çapında 40 yurdu bulunmaktadır.

Bu bağlamda TMV 'nin Arnavutluk'un 3 şehrinde- Tiran, Elbasan ve İşkodra - okul öncesi ve ortaokulları ve yaklaşık 2000 öğrencinin yüksek nitelikli personel ve yüksek teknoloji altyapısıyla donatılmış yüksek kaliteli bir eğitim aldığı bir üniversitesi bulunmaktadır’’

Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleriyle birçok coğrafyada Türkiye'nin okullarını açarak oralardaki insanlarla, halklarla Türkiye arasında insani ilişkileri güçlendirmeye, özellikle Balkan ülkelerinde eğitim kurumlarının alanlarını genişletmeye çalışıyoruz’ ’diyerek sözlerini tamamladı.