Editor
 Onur Kaya

Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu

AK Parti tarafından hazırlanan 25 maddelik öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Yapılan çalışmaya göre af kapsamını sınırlı tutulacak. Düzenlemeden yalnızca lisans öğrencileri faydalanacak. Eğitimine ara veren kişiler, mazeretlerini resmi belgeyle ispatlamak zorunda olacak.

Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu
Türkiye Gazetesi
25.01.2026
25.01.2026
AK Parti TBMM Grubu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik af düzenlemesini de içermesi beklenen 25 maddelik kanun teklifinde sona yaklaşıldı.

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin son halini alması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; öğrenci affının kapsamı ve şartlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan değerlendirmelerin sonuçları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Bu görüşmelerde, üniversitelerden gelen taleplerle affın kapsamının genişletilmesine yönelik önerilerin masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Ebeveyn kaybı yüzünden ciddi maddi sıkıntı yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak mecburiyetinde kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesinden dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor.

Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu

Bunun yanı sıra; afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık problemleri sebebiyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile benzer şekilde eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı sebeplere sahip öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Söz konusu durumların resmî belgelerle kanıtlanmasının temel kriter olacağı ifade ediliyor.

Üniversitelerde yeni dönem! Yoklamada hile yapan öğrenciler yandı
#Eğitim
