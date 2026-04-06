Üniversitelere 20'den fazla yeni program geliyor! YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 10 üniversitede faaliyete geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelere 20'den fazla yeni program dahil olacağını açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız" dedi.

Üniversitelerde genç girişimciler yetiştirmek için yeni dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Erol Özvar, bu yıl da bazı yeni programları sisteme dahil edeceklerini belirtti. Özvar, YÖK olarak başlattıkları kapsamlı dönüşüm çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'nin üzerinde ve bilişim temelli yeni programlar açtıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde genç girişimciler yetiştirmek amacıyla yeni dönemde yapay zeka ve bilişim temelli 20'nin üzerinde yeni programın yanı sıra tarımsal teknolojiler alanında da programlar açılacağını duyurdu.
YÖK, geleceğin mesleklerini ve yetkinliklerini kazandıracak yeni programları üniversitelere sunacak.
İstihdamla bağı azalan veya mezunlarına yeterli iş bulma imkanı sağlamayan programlar sistemin dışına çıkarılmaya devam edilecek.
2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitede tarımsal teknolojiler alanında yeni programlar başlayacak.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile imzalanan protokol kapsamında 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacak.
Bu çiftliklerde genç zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da çaba gösterilecek.
Bu programların son iki yılda öğrenciler, adaylar tarafından teveccüh görmesinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Özvar, böylece doğru adımlar attıklarını gördüklerini ifade etti.

20 YENİ PROGRAM GELİYOR

Gelecek yıllarda da bu alanda yeni programlar açacaklarını anlatan Özvar, "Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde bazı programların sistemin dışına çıkarılması çalışmalarına ilişkin, "Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada tabii önemli nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek." dedi.

"TARIMSAL VE HAYVANCILIK ALANINDA DİJİTAL VE AKILLI UYGULAMALAR ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin son yıllarda ortaya koyduğu akademik çabanın, üniversiteleri bölgesel ve küresel anlamda ilgi ve odak haline getirdiğini söyledi.

Bu bakımdan üniversitelerin erişilebilirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"Bu vasfı zedelemeden, sistemden bazı programları çekip yerine yenilerini bilhassa geleceğin mesleklerini, yetkinlikleri ve yeteneklerini mezunlarına kazandıracak programları üniversitelerimize takdim ediyoruz. Birkaç programımızı inşallah ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tarımsal teknolojilerle alakalı programın üniversitelere kazandırılacağını ifade ettim. Bunun aslında önceki programlarla tamamen uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar fevkalade önemli. Yapay zeka, otonom sistemlerin bu sektöre gelişiyle aslında bunları çalıştıracak, bunları tarım ve hayvancılıkta kullanılacak yeni elemanlara da ihtiyacı doğurmaktadır."

"GENÇLERİ TARIM VE HAYVANCILIĞA TEŞVİK EDİYORUZ"

YÖK Başkanı Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, protokol kapsamında önce 4, sonra 6 üniversitede olmak üzere toplam 10 üniversitede ve uygulama çiftlikleri kurulacağını söyledi.

TÜME'nin sağlayacağı hibe karşılığında 10 üniversitede öğrencilerin tarım ve hayvancılık alanında uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve deneyim elde edeceğini dile getiren Özvar, buralarda eğitim gören genç, zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da çabalarının olacağını ifade etti.

Öğrencilere tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam imkanlarının önünü aslında bu protokolle aşarak mütevazı bir katkı sağlamak istediklerini kaydeden Özvar, böylece gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik ettiklerini dile getirdi.

Gençleri uygulamaya sokarak, yapay zeka ve bilişim imkanlarını kullanmak suretiyle hayvancılık yapabileceklerini göstermiş olacaklarını ifade eden Özvar, "Otonom sistemler dahil olmak üzere bu eğitim uygulama çiftlikleri tam anlamıyla teknoloji tesisleri olacak. Bu bakımdan inşallah öğrencilerimiz buradan elde ettikleri birikim ve tecrübeyle belki birer zirai girişimci olarak da hayata atılmış olacaklar." diye konuştu.

