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Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:47

Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi

Üniversitelerde aile ve evliliği kapsayacak bir ders müfredata giriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili üniversitelere yazı gönderirken zorunlu veya seçmeli olacak dersin icra edilmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği de yapılacak.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:47

Yükseköğretim Kurulunca (), üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üniversitelere yazı gönderildi.

HABERİN ÖZETİ

Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına yönelik becerilerini geliştirecek faaliyetlerin yürütülmesi için üniversitelere yazı gönderdi.
Evlilik hazırlığındaki üniversite öğrencileri ve personeline "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitimler verilmesi öngörülüyor.
"Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşan faaliyetlerin yaygınlaştırılması planlanıyor.
"Modüler Aile Eğitim Programı" ile anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla 9-12 hafta süren kapalı grup eğitimleri düzenlenebilecek.
Öğrencilere yönelik açık grup eğitimleriyle aile yaşamı, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim alanlarındaki bilgi ve becerilerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Bakanlık tarafından sunulan hizmet, program ve destek mekanizmalarına ilişkin üniversitelerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.
Müfredatlara "Gençler İçin Yaşam Becerileri" temalı zorunlu veya seçmeli yeni bir dersin eklenmesi planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ile imzalanan protokol kapsamında, üniversiteler ile Bakanlık il müdürlüklerinin iş birliğinde eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması istendi.

EVLİLİK ÖNCESİNDE EĞİTİM

Çalışmalar kapsamında evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitimler verilmesi öngörülüyor.

Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi

Üniversitelerde "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında ise anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla 9-12 hafta süren kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilebilecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik açık grup eğitimlerinde de aile yaşamı, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim alanlarındaki bilgi ve becerilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Üniversite öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla üniversitelerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek.

Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi

Bu kapsamda gönderilen yazıda üniversitelerden öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri Bakanlık ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmeleri istendi.

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturulması da planlanıyor.

Üniversitelere yeni ders geliyor! YÖK yazı gönderdi

"Gençler İçin Yaşam Becerileri" teması çerçevesinde zorunlu veya seçmeli bir dersin üniversite müfredatlarına eklenmesinin, öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarını artırabileceği öngörülüyor.

Dersin uygun görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ortak çalışma yürütülebilecek.

 

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#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#yök
#Evlilik Öncesi Eğitim Programı
#Aile Eğitim Programı
#Gençler İçin Yaşam Becerileri
#Eğitim
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