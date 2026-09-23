YÖK’ten 2026 YKS adaylarına müjde: Kayıt yaptırmayan ve kaydını sildirenlere üniversite kapısı yeniden açıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ardından üniversitelere yerleşme hakkı kazanan ancak çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan veya kaydolup kendi arzusuyla ilişiğini kesen öğrencileri yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Hazırlanan yeni düzenleme, uygulama usullerinin belirlenmesi amacıyla tüm üniversitelere resmi yazıyla iletildi.

KANUNİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

YÖK tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14’üncü maddesine dikkat çekildi. Bu madde ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 85’inci madde eklendiği kaydedildi.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA BAŞLAYABİLECEKLER

Hayata geçirilen bu yasal düzenleme çerçevesinde, gerekli şartları taşıyan adaylara yükseköğretime geri dönme imkanı sunuluyor. Alınan karar doğrultusunda; 2026 YKS neticesinde bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramamış veya kayıt sürecini tamamladıktan sonra kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini koparmış olan adaylar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlama hakkından faydalanabilecek.