Benim Sayfam
TGRT Haber
17°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Vali'yi sınıfa getiren vaat: Minik başkan Alper Cinel sözünü tuttu!

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Alper Cinel’in, sınıf başkanlığı seçimi sürecinde verdiği, "Seçilirsem Sayın Valimizi sınıfa davet edeceğim" sözünü yerine getirdi...

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Alper Cinel, sınıf başkanlığı seçiminde "Başkan olursam Vali Selçuk Aslan’ı getiririm" sözünü yerine getirdi. Demetevler Mahallesi’ndeki ortaokulunun 5/A şubesinde 14 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimini 11 oyla kazanan Alper Cinel, arkadaşlarına verdiği söz üzerine Vali Aslan’a mektup yazarak okula davet etti.

Vali'yi sınıfa getiren vaat: Minik başkan Alper Cinel sözünü tuttu!



Vali Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna giderek Cinel ve arkadaşlarını sınıfında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aslan, seçimi kazandığı ve gösterdiği özgüveni dolayısıyla Cinel’i tebrik etti.

Vali'yi sınıfa getiren vaat: Minik başkan Alper Cinel sözünü tuttu!



Cinel’in seçimde vermiş olduğu bir diğer vaadi olan pasta kesme sözünü de öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Vali Aslan, "Alper Başkanımıza destek olmak için davetine icabet edelim dedik. Başkanımız bizden önce de diğer vaatlerini yerine getirmiş. Öğrencilerimizin böyle özgüvenli hareket etmeleri ve cesaretli duruşları bizleri mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarına ve Alper Başkanımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sınıf başkanı Cinel de, "Vali amcamıza geldiği için teşekkür ederiz, sözümü yerine getirdiğim için mutluyum." dedi.

