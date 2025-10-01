Menü Kapat
17°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Üniversitelerde yeni dönem! Artık 3 yılda bitirilebilecek: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada üniversitelerde yeni bir döneme girileceğini bildirdi. Yapılan düzenleme ile başarılı olan öğrenciler üniversiteyi 3 yılda bitirebilecek. Özvar, konu ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen dönemde açıklayacaklarını bildirdi.

Üniversitelerde yeni bir döneme giriliyor. Başarılı öğrencilerin okulu 3 yılda bitirebileceği düzenlemeyi Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar duyurdu. "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim" diyen Özvar detayların ilerleyen dönemde açıklanacağını bildirdi. Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti.

Üniversitelerde yeni dönem! Artık 3 yılda bitirilebilecek: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

ÜNİVERSİTEYİ ERKEN BİTİRMEK MÜMKÜN

Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

Üniversitelerde yeni dönem! Artık 3 yılda bitirilebilecek: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

UYGULAMA VE TECRÜBEYE YÖNELİK VURGU

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı.

Yükseköğretim alanında mesleki eğitim konusunu tekrar ele aldıklarını belirten Özvar, son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik bazı reform çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.

Üniversitelerde yeni dönem! Artık 3 yılda bitirilebilecek: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen bir dizi toplantıda, meslek yüksekokullarında meslek programlarına daha fazla ağırlık verecek bazı yeni düzenlemeler getirdiklerine dikkati çeken Özvar, "Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI DERSLERİN AĞIRLIĞI ARTACAK"

ve uygulamalı eğitim konusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu konuda faaliyetlere başladıklarını kaydeden Özvar, şunları kaydetti:

Üniversitelerde yeni dönem! Artık 3 yılda bitirilebilecek: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmış olduğumuz çok kapsamlı anlaşma ve protokol neticesinde meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğiz ve meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz. Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır. Böylelikle iş gücü piyasalarında 'ara eleman' beklentilerini de bu vesileyle daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum."

