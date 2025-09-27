Emniyetten öğrencilere önemli eğitim! Binlerce öğrenci bilinçlendirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılına özel etkinlik düzenledi. Milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi, terör örgütlerinin eleman temininin önlenmesi ve gençlerde farkındalık oluşturulması amacıyladüzenlenen etkinlikte 5 bin üniversite öğrencisi bilinçlendirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ortak kampüsünde gerçekleştirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde stant açıldı. TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Güvenlik, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik şube personellerinin görev aldığı etkinlikte öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Etkinlik boyunca 5 bin üniversite öğrencisine terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele konularında farkındalık kazandırıldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlar da dağıtıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü, proje ile hem gençlerin güvenlik konularında bilinçlenmesini hem de huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesini amaçladıklarını belirtti.