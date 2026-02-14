Menü Kapat
Yeni nesil girişim ofisi Kovan yola çıktı

YTÜ Yıldız Teknopark ve Kovan A.Ş iş birliği ile Dünya Ticaret Merkezi’nde hayata geçirilecek Kovan Girişim Ofisi kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye’de ilk kez odaklı ve sermayeden şirketleşmeye kadar girişimcilere destek verecek olan Kovan ‘Yeni nesil girişim ofisi’ sloganıyla yola çıktı. Model girişimcilerin en büyük sorunu olan pazara çıkma, yatırımcı bulma ve küresele açılma gibi süreçlere 360 derece anlayışıyla destek olacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen lansman programına YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Kovan A.Ş. Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

"Sonuna kadar girişimcinin yanında olacak"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak yeni girişim ofisiyle girişimcilerin ticarileşme süreçlerine doğrudan ve sistematik destek sağlanacağını belirtti. İki yıl önce kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla firmalara destek verildiğini hatırlatan Debik, yeni modelin ise yatırım sonrası süreci daha yakından izleyen ve girişimlere sürekli rehberlik eden bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Mevcut yatırım performansında dolar bazında yaklaşık yüzde 31 oranında kârlılık elde edildiğini ifade eden Debik, amaçlarının dünya çapında ölçeklenebilen, uluslararası başarı hikâyeleri yazan ve küresel rekabette söz sahibi girişimler ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

"Planladığımızın iki katı yatırım topladık"

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile girişimlerin daha güçlü destekleneceğini vurgulayan Debik, toplanan yatırımın beklentilerin üzerine çıktığını belirterek dünya ölçeğinde girişimlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Debik, "Uluslararası ortak projeler de planlıyoruz. Yakın zamanda Pakistan’daydık. Orası bakir bir pazar olmasına rağmen Türkiye olarak yeterince varlık göstermediğimizi gördük. İngiltere, Çin ve diğer ülkeler daha görünür. Biz neden yokuz sorusunu kendimize sorduk" diye konuştu.

"Hedefimiz üniversitemizi ilk 100’e taşımak"

Yeni girişim modelinin üniversitenin küresel hedeflerine katkı sağlayacağını ifade eden Debik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adımların üniversitemizin hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyorum. YÖK Başkanımız bize ilk 100 üniversite arasına girme hedefini gösterdi. Şu an bu hedef için eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Kovan projesi de bu hedefe katkı sunacak. Profesyonellerle yeni girişimcileri bir araya getireceğiz. Böylece yeni başlayanların yapabileceği hatalar en aza indirilecek ve başarı şansları artacak. Yatırımcı bulma konusunda da destek olacağız. Yatırımcı bulunduğunda firmalar uluslararası ölçekte başarı hikâyeleri yazabilecek."

"Kovan girişimlerin hatalarından doğdu"

Nesil Girişim Ofisi Kovan’ın stratejik çerçevesini anlatan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise yapının ülkemize çok önemli çıktılar üretecek bir model olduğunu anlattı. Startup ve kuluçka aşamasındaki firmaların proje yönetimini yeterince içselleştirememeleri, pazarı ve ticari dinamikleri doğru analiz edememeleri nedeniyle çeşitli hatalar yaptığını söyleyen Garip, bu hataların girişimlerin büyümesini ve sürdürülebilir başarı elde etmesini engellediğini ifade etti. Kovan modelini ise tam da bu tespitten yola çıkarak hayata geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Muhammet Garip şöyle konuştu:

"Başarısızlık nedenlerini ortadan kaldıracak"

"Amacımız, firmalarımızın kuruluş aşamasından başlayarak pazarda büyümelerine ve başarılı çıkışlar yapmalarına kadar her adımda yanlarında olmak. Ortaya çıkan yapı, girişimlerin her aşamada nefes alabildiği, profesyonel destek aldığı kapsamlı bir çalışma modeli. Kuluçka döneminden büyüme aşamasına, süreçlerin optimizasyonundan küresel ölçekte başarı hikâyesi oluşturulmasına kadar yoğun ve sistemli bir çalışma yürütülecek. Dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda ortaya konan girişimcilik başarısızlığı nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir program hazırladık. Bu program yalnızca finansman sağlamaktan ibaret değil. Sağlanan fonun doğru yönetilmesinde de firmaların yanında olacağız. Hukuki süreçlerden pazarda doğru konumlanmaya, ürünlerin piyasaya güçlü bir şekilde sunulmasına kadar her alanda destek vereceğiz."

"Yola çıkmadan başvuru sayısı bini geçti"

Kovan A.Ş. Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen de "Şu ana kadar yalnızca Yıldız Kaşifleri programı üzerinden bildiğim kadarıyla 177 başvuru var. İmza töreni yeni yapıldı ve başvuru sayfasını dün akşam açtık. Toplam başvuru sayımız ise binin üzerinde. Sürece dahil edeceğimiz firmalarla ilgili olarak yakın zamanda web sitemizde ve sosyal medya kanallarımızda başarılı hikayeleri paylaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kovan’ın 360 derece anlayışıyla kurgulandığını belirten Erişen, "Bir girişimci yatırım arayışıyla geldiğinde örneğin 500 bin dolar bütçe talep edebiliyor ve bu bütçenin içine muhasebe, operasyon ve farklı gider kalemlerini ekliyor. Oysa istatistiklere bakıldığında birçok girişimin tam zamanlı bir muhasebeciye ortalama 17 ay sonra ihtiyaç duyuyor. İşte Kovan girişimciye bu noktada yol gösterecek. Paylaşımlı ofis modeliyle teknopark sistemini bir araya getirerek girişimcilere gerçek anlamda 360 derece destek sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İş birliği lansmanı, imzaların ardından fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kovan nedir?

Yeni nesil girişim ofisi Kovan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki Girişim Ofisi yaklaşımı temel alınarak oluşturuldu. Türkiye’de ilk kez klasik kuluçka merkezi anlayışının ötesine geçilerek girişimlerin yatırım, büyüme, ticarileşme süreçlerini uçtan uca yönetildiği GSFY ve ‘venture building’ temelli bütüncül bir yapı oluşturuluyor.

Yeni nesil girişim ofisi Kovan yola çıktı

Girişimlerin kuruluş aşamasından yatırım almasına ve küresel pazarlara açılmasına kadar tüm süreçlerin sistematik biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

#yatırım
#Teknopark
#Kovan
#Startup
#Girişim Ofisi
#Eğitim
