YKS başvurularında bugün son gün

YKS sınavı nedir, kimler girer?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan ve her sene tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir. YKS, lise eğitimini tamamlamış herkesin üniversiteye gidebilmek için girmesi gereken sınavdır.