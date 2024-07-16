YKS cevap kağıtları erişime açıldı:10 gün sürecek

16 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:25

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy 3 milyondan fazla adayın katıldığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu kaydederek, "Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum.

Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil; şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar" diye konuştu.

10 GÜN BAKILABİLECEK

Öte yandan, ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'daki 2024-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 9 Haziran'da uygulanan 2024-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarına ve doğru cevaplara erişebilecek.

YKS CEVAP KAĞITLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.