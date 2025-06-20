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 | Murat Makas

YKS sınavı öncesi velilere uyarı! İşte motivasyonu yükseltme yöntemleri

Uzman isimler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için velileri uyararak stresle başa çıkma yöntemlerini anlattı. Psikolojik Danışman Mehmet Döngeloğlu, YKS sınavı öncesi velilere seslendi.

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YKS sınavı öncesi velilere uyarı! İşte motivasyonu yükseltme yöntemleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 09:50

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yüz binlerce öğrencinin heyecanı arttı. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 sınava1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. Öğrenciler ve aileler yoğun bir sınav stresi içinde. Uzmanlara göre velilerin tutumlu davranışları da sınavı etkileyebiliyor. Psikolojik Danışman Mehmet Döngeloğlu, velilerin mutlaka kaçınması gereken tutumları ve çocuklarıyla kurmaları gereken sağlıklı iletişim biçimlerini paylaştı.

YKS sınavı öncesi velilere uyarı! İşte motivasyonu yükseltme yöntemleri

VELİLERE UYARI

Sınav sürecinin özellikle son günlerinde öğrencilerin zihinsel olarak yorgun, duygusal olarak hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Döngeloğlu, velilerin bu süreçte farkında olmadan çocuklarına zarar verebileceğini belirtti. Döngeloğlu'na göre velilerin mutlaka uzak durması gereken davranışlar şöyle:

"Çocuğa hâlâ gerçekçi olmayan beklentiler yüklemek. Onu arkadaşlarıyla kıyaslamak. Ebeveynin kendi sınav kaygısını çocuğa yansıtması. Son günlerde dahi "biraz daha çalış" baskısı yapmak. Sınavı hayatın tek çıkış yolu gibi göstermek. Sınavdan çıkar çıkmaz sorguya çekmek."

YKS sınavı öncesi velilere uyarı! İşte motivasyonu yükseltme yöntemleri

İLETİŞİM ŞEKLİ, SINAV KADAR BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Döngeloğlu, "Öğrenciler bu dönemde yalnızca bilgiye değil, anlayışa da ihtiyaç duyarlar" diyerek, velilerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin önemine dikkat çekti. Bu iletişimin sağlıklı olabilmesi için şu önerilerde bulundu:

"Sürekli nasihat vermek yerine aktif bir şekilde dinleyin. Motivasyon yerine içtenlik ön planda olmalı: "En iyisi sensin" değil, "Çabanı görüyorum" gibi cümleler tercih edilmeli. Tartışmalardan kaçınılmalı. Sınav sonrasında da duygusal destek sürdürülmeli."

STRESİ BASTIRMAK DEĞİL, ANLAMAK GEREKİR

Stresin bu sürecin doğal bir parçası olduğunun altını çizen Döngeloğlu, "Heyecanlı ve endişeli olmak, öğrencinin bu sürece ne kadar emek verdiğini gösterir. Bu duyguların bastırılmaya değil, anlaşılmaya ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte velilerin dikkat etmesi gereken bazı noktaları ise şöyle sıraladı:

"Öğrencinin uykusu, beslenmesi ve genel fiziksel ihtiyaçları desteklenmeli. Ev ortamı huzurlu, güvenli ve öngörülebilir olmalı. Öğrenciye istemediği sosyal görevler yüklenmemeli. Sınav sabahı ne yenileceği, kaçta kalkılacağı gibi konular önceden planlanmalı."

YKS sınavı öncesi velilere uyarı! İşte motivasyonu yükseltme yöntemleri

SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

Sınav günü ebeveynlerin "normal" davranmasının önemini vurgulayan Döngeloğlu, o sabah yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

"Günü olağanlaştırın, sınavın önemini hatırlatmayın. Çabayı ön plana çıkarın, sonucu değil. Fiziksel hazırlıkları (giriş belgesi, kahvaltı vb.) önceden tamamlayın. Son dakika konu tekrarlarından kaçının. Telaşınızı çocuğa yansıtmayın. Çünkü duygular bulaşıcıdır."

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"SINAV BİR SONUÇ DEĞİL; BİR SÜREÇTİR"

Sözlerini velilere hitaben tamamlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Mehmet Döngeloğlu, "Bu süreçte siz değerli velilerimize sınava kalan son günlerde dikkat etmeniz gerekenler konusunda yardımcı olmaya çalıştım. Bütün bir dönem boyunca iyisiyle kötüsüyle emek verdiniz. Artık sınava çok az bir süre kaldı. Dilerim ki emeklerinizin karşılığını aldığınız güzel bir sınav süreci geçirirsiniz" ifadelerini kullanarak öğrencilere başarılar diledi.

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