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YKS'ye girecekler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Son gün sakın bunu yapmayın

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ilk oturumunda ter dökecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2,5 milyondan fazla adayın katılımıyla düzenlenecek. Uzmanlar ise adaylara "Son günü bedeni ve zihni dinlendirmeye ayırmak başarıyı doğrudan etkiliyor” diyerek açık havada yürüyüş, müzik dinleme ve dijital ekranlardan uzak kalma gibi önerilerde bulundu.

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YKS'ye girecekler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Son gün sakın bunu yapmayın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 09:33

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü yapılacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda uygulanacak.

YKS'ye girecekler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Son gün sakın bunu yapmayın

165 DAKİKA SÜRECEK

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

YKS'ye girecekler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Son gün sakın bunu yapmayın

İkinci oturum olan AYT ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

YKS'ye girecekler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Son gün sakın bunu yapmayın

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

SINAV ÖNCESİ ERKEN GELİN UYARISI

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Belgede, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

YKS'ye kaç kişi girecek?
Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT): 2 milyon 560 bin 649 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT): 1 milyon 721 bin 60 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise: 215 bin 448 aday başvurdu.
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