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 | Murat Makas

YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti

YKS sınavı sonrası üniversite tercih dönemine giren öğrencilere uzmanlardan önemli tavsiyeler geliyor. Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, üniversite tercih döneminde öğrencilerin puan değil, ilgi ve yetenek odaklı bir yol izlemesi gerektiğini söyledi. Tercih döneminde stratejiler değişirken, kontejyan uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

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YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 13:47

sınavına giren binlerce hayal ettiği ve istediği bölümlere yerleşebilmek için yoğun sürecine giriyor. Tercih dönemi başlarken adaylar, 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapabilecek. Ancak bu yıl tercih sürecinde önemli bir fark var. Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, tercihlerle ilgili detayları anlattı.

YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti

Yükseköğretim Kurulu () tarafından açıklanan kılavuza göre, yaklaşık 185 bin azaltıldı. "Bu gelişme, özellikle ön lisans ve puan türüyle öğrenci alan programlarda başarı sıralamalarını doğrudan etkileyebilir" diyen Emine Torgut, bu yılki tercih dönemine dair önemli uyarılarda bulundu. Adayların başarı sıralamalarını dikkatle incelemeleri ve tercihlerinde uzman desteği almalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti

"24 TERCİH HAKKINI DA DOLDURMALARI ÖNEMLİ"

Torgut, "Adaylara tavsiyemiz, başarı sıralamalarını çok dikkatli incelemeleri. Kontenjan azaltımının puan türlerine göre dağılımı belli olduğundan, bu yılki sıralama oynamalarını iyi değerlendirmeliler. Tercihlerini bir uzman eşliğinde yapmaları, mümkünse 24 tercih hakkını da doldurmaları önemli. Eğer bir yıl daha hazırlanmayı göze almıyorlarsa, sevecekleri, severek yapacakları, iş bulma imkânı sunan ve gelecek vaat eden bölümleri tercih listelerine eklemeliler" dedi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KONTEJYANLARINA DİKKAT

"Puan türlerine göre taban puanların bu yıl daha yüksek sıralarda kapanabileceğini göz önünde bulundurmalılar" diyen Torgut, "Bu nedenle son birkaç yılın başarı sıralamalarını incelemeleri ve kontenjanı azaltılan bölümleri dikkatle değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle devlet üniversitelerinde kontenjanlarda ciddi bir düşüş var, ancak bu durumu genele yayarak düşünmeliler" uyarısında bulundu.

YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti

UZMANLAR EŞLİĞİNDE TERCİH YAPIN!

Emine Torgut, "TYT puan türünde sıralamalarını daha özenle oluşturmalılar. Sıkça yapılan bir hata, öğrencilerin ‘puanıma bu bölüm geliyor’ diyerek ilgisiz bölümleri tercih listesine eklemesi. Ancak yerleştikten sonra ‘puanıma geldiği için yazdım’ diyerek mutsuz olabiliyorlar. Bu yüzden bir uzman eşliğinde tercih yapmak çok önemli. Uzmanlar, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve severek yapabilecekleri mesleklere uygun bölümleri seçmelerine yardımcı olur. Sevmeden yapılan bir işin ne anlamı var ne de mutluluk getirir. Öğrenciler, puan odaklı düşünmek yerine ilgi alanlarına hitap eden bölümleri araştırmalı. Bu noktada üniversitemizde uzmanlar devreye girerek alternatifler sunuyor, ölü tercihleri değerlendiriyor ve öğrencilerle akademisyenler ya da rektörlük uzmanları aracılığıyla görüşmeler organize ediyor." dedi.

YKS tercih sürecinde üniversite adaylarına kritik uyarı: Kontenjan azaldı, strateji değişti

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