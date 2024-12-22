Yüzde 1 tevkifat uygulaması başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

22 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:25

E-Ticaret'te yapılan ödemelerde 1 Ocak'tan itibaren yüzde 1 tevkifat uygulamasına başlanacak.Stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup ve iade de edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulama hakkında sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Kayıt dışılıkla mücadeleye dikkat çekti.

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Artık stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek. E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde yapılan ödemelerde, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 1 tevkifat uygulaması başlayacak.

YÜZDE 1 TEVKİFAT UYGULAMASI RESMİ GAZETE'DE

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, e-Ticaret'te yapılan ödemelerde 1 Ocak'tan itibaren yüzde 1 tevkifat uygulaması hakkında paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadele için vergide etkin bir güvenlik müessesi tesis ettik." dedi.

Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ?

Aracı hizmet sağlayıcıları,

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları,

Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları,

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILACAK?