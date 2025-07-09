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 | Bengül Arıca

Zorunlu eğitim süresi düşürülüyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorulara "Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 12:50

Milli Bakanı zorunlu eğitim süresinin düşürülmesi hakkında Grup Toplantısı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız"

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#milli eğitim bakanlığı
#yusuf tekin
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#Kamuoyu
#Eğitim
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