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Ekonomi
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 | Özge Sönmez

Ünlü cips markasına 1 milyar 300 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Türkiye'de Doritos, Raffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips sektöründe faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesildiğini duyurdu.

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Ünlü cips markasına 1 milyar 300 milyon lira ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 16:29

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.

TÜKETİCİYE SUNULAN SEÇENEKLER ARTTIRILACAK

Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak. Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak. Alınan bu kararla Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir."

Sıkça Sorulan Sorular

Cipsin zararları nelerdir?
Cipsin içerisindeki tuz, karbonhidrat ve yağ miktarının fazla olması uzananların tabiriyle cipsi yemek yağ içmekten farksız hale gelmektedir. Tuza karşı kampanya başlatan Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 3 gramı aştığında felç ve kalp krizi ihtimalinin iki katına çıktığını belirtmektedir. Hamile kadınların cips tüketiminde cipsin zararlı etkileri anne karnındaki bebeği de etkilemektedir. Bebekler de anne karnında iken ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.
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