Rekabet Kurumu düğmeye bastı! 3 dev temizlik markasına soruşturma

09 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:28

Rekabet Kurulu, Koroplast, Parex ve Vindex şirketleri hakkında soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Rekabet Kurulu, temizlik malzemeleri ve ambalaj ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

ÖN ARAŞTIRMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, gıda saklama çözümleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedariki alanında faaliyet gösteren bu üç teşebbüsün, *Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği yönünde başlatılan ön araştırma tamamlandı. Ön araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA NE ANLAMA GELİYOR?

Rekabet Kurumu’nun duyurusunda, alınan bu kararın söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettiğini ya da yaptırımla karşı karşıya kaldıklarını kesinleştirmediği vurgulandı. Soruşturma süreci, kanun ihlali olup olmadığının tespitine yönelik detaylı bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını içerecek. Rekabetin korunması amacıyla başlatılan bu tür süreçler, piyasalardaki adil rekabet ortamının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.