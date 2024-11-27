10. Dünya Helal Zirvesi kapılarını açtı

27 Kasım 2024 16:27 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:30

Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo kapılarını açtı. “Helalde Başarılı 10. Yıl” mottosuyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen organizasyon, binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı zirvede küresel helal pazarının 12 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı ifade edildi.

Türkiye​ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Helalde Başarılı 10. Yıl” mottosuyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo kapılarını açtı. İstanbul​ Fuar Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda hayata geçen dev etkinliğe 110 ülkeden on binlerce ziyaretçi, 20 ülkeden 55’in üzerinde konuşmacı katıldı. Helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık, ev-mutfak, finans ve daha birçok sektörden katılımcılar, yenilikçi çözümler ve iş birlikleri geliştirmek için bir araya geldiği Dünya Helal Zirvesi’nde, dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine önemli istişarelerde bulundu.

İSLAM ÜLKELERİ İLE TİCARETİMİZ ARTIYOR

Dev organizasyonda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı: “Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen bu zirve ve fuarın, şirketler ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına ve helal ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugün 110 ülkeden katılımcılar burada ve organizasyona 50 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Hedefimiz, İslam dünyasının kardeşliğini ve ekonomik entegrasyonunu artırmaktır. Atılan bu tohumlar boşa gitmiyor. Bundan 20 yıl önce İslam ülkeleri arasındaki ticaretin dünya ticaretindeki payı %10 bile değilken, bugün bu oran %19’a yükselmiştir. Hedef bu oranı %25’e çıkarmaktır. Son 22 yılda, tüm dünya ülkeleriyle olduğu gibi, özellikle İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme noktasında büyük çabalar sarf ettik. 2002’de İslam ülkeleri ile olan ticaret hacmimiz, toplam ticaretimizden %11 pay alırken, bugün bu rakam yüzde 26’ya çıktı. Şimdi hedefimiz bu oranı %35’e çıkarmak. Helal belgeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda büyük ilerlemeler sağlandı. Helal bir güven ifadesidir. Kozmetik, tekstil, finans, turizm, seyahat ve gıda alanlarında helal ticaret hızla büyümektedir. 2023 itibarıyla küresel helal pazarı 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Bunun içinde gıda sektörü en büyük payı oluştururken, helal kozmetik sektörü 170 milyar dolarlık, turizm ise 102 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türkiye olarak Ticaret Bakanlığı bünyesinde Helal Akreditasyon Kurumu’nu kurmuş bulunmaktayız. Bu çerçevede, 25’i yurtiçi, 27’si yurtdışı olmak üzere toplam 68 kuruluşa helal akreditasyon verebilme yetkisi tanındı. Bu kuruluşlar çalışmalarına başlamış olup toplamda 2.000’den fazla kuruluş helal akreditasyon kapsamına alınmıştır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünler ve hizmetler, helal standartlarına uygun hale getirilmektedir.”

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Filistin’de yaşanan zulme değinen Bolat “Filistin’de 54 bine yakın şehidimiz var ve büyük bir yıkım söz konusu. İsrail’in 1948’den bu yana açık hava hapishanesine çevirdiği Filistinli kardeşlerimiz, yalnızca kendi vatandaşlarını değil, tüm Müslümanların şerefini savunarak topraklarını korumaktadır. Allah onlardan razı olsun. Bir an önce ateşkes sağlanmalı ve Filistin ile Lübnan’ın yeniden imarına zaman kaybetmeden başlanmalıdır. İsrail’i durdurmak noktasında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yaklaşık iki hafta önce bu soykırımın baş sorumlularını tutuklama kararı alması, yüreklere bir nebze olsun su serpmiştir. Lübnan’da bu sabah itibarıyla ateşkes kararı yürürlüğe girmiştir. Bunun en kısa zamanda Gazze için de gerçekleşmesi adına baskılarımızı artırıyoruz. İhracatımızın yarısını oluşturan 1.109 üründe İsrail ile ticareti durdurduk. Üç hafta sonra, 2 Mayıs itibarıyla, hem ihracat hem de ithalatı kapsayan tüm ticaretimizi sonlandırdık. Ancak Filistin devletine özel bir mekanizma ile Filistin’e yönelik ihracatı sürdürüyoruz. Filistin için bu helal olsun diyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak bu organizasyonda Filistin’i partner ülke, yani şeref misafiri olarak belirledik. 700 metrekareden fazla stand alanı tahsis ettik ve 30 Filistinli firma, ürünlerini sergiliyor. Türkiye olmasaydı, 1974 Barış Harekâtı gerçekleşmeseydi, Gazze’den farksız bir duruma düşecek olan KKTC’yi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HELAL PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Dünya Helal Zirvesi Başkan Yardımcısı Emre Ete ise yaptığı konuşmada “Bir Müslümanın en büyük sorumluluğu, helal dairesi içinde yaşamaktır. Helal lokma yemek ve helal mal tüketmek elzemdir. Helal bakışın olduğu yerde barış, sevgi, merhamet, bolluk ve bereket vardır. Helal duruşun olduğu yerde ise güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen hâkimdir. Sömürgecilik yerine kazan-kazan anlayışı vardır. Bugün, kalplerimizde derin bir yara taşıyoruz. Gazze’de kardeşlerimizin üzerine yağan bombalar, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlıyor. 1948 yılından bu yana devam eden zulüm, Gazze’yi bir açık hapishaneye çevirmiştir. Gazze enkaza dönmüştür. Bu saldırılar yalnızca bir coğrafyayı değil, insanlığı da hedef almaktadır. Bugün Gazze’de akan kan, insanlığın ortak bir meselesidir. Yaşanan katliama karşı İslam dünyasının tek vücut olması gerekmektedir. Batılı ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmelerini temenni ediyoruz. Filistin halkı yalnız değildir. Bizler, onların haklı davasını savunmaya devam edeceğiz. Helal pazarı, güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmetleriyle sadece Müslümanların değil, her kesimin tercih ettiği bir pazar hâline gelmiştir. Türkiye’nin bu konuda bir merkez olması için çalışıyoruz. Bu yola çıktığımızda helal pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolar civarındaydı; bugün ise 8 trilyon doları aşmıştır. Gelecek yıllarda bu rakamın 12 trilyon doları bulacağı öngörülmektedir. "Dünya 5’ten büyüktür" diyerek, helal perspektifi ve vizyonu ile tüm insanlığa hakkı ve haklılığı anlatmamız için bizlere imkân tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

SMICC SEKTÖRE DEĞER KATIYOR

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saad bin Othman Alkasabı da zirvede yaptığı konuşmada “Bu toplantı, sürdürülebilir ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi ve tüm alanlarda güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenmektedir. SMICC, 48 üyesiyle en bu alandaki önemli örgütlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle kalite ve standartlar ile helal konularında en etkili kuruluşlardan biridir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek adına, farklı alanlardaki yetenekleri en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyerek, İslam şeriatını dikkate alarak çalışmalarını sürdürmektedir. İnovasyon, sürdürülebilir helal ürünler konusunda önemli projelere imza atmaktadır. Sertifikasyon, teftiş ve helal laboratuvarların denetlenmesi ile helal gıda ve turizm alanlarında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İslami ürünlerin dünya pazarlarına en iyi şekilde sunulmasını hedefliyoruz ve bunu İslami hükümlere uygun şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Ekonomilerimizin kalkınması açısından helal konusu kritik bir öneme sahiptir” dedi.

İŞBİRLİKLERİMİZİ ARTIRMALIYIZ

İslam İşbirliği Teşkilatı​ Genel Sekreteri adına organizasyona katılan Farha Ramdzan Binti Saaid Ramadzan şu konuşmayı yaptı: “Helal ürün ve hizmetlere olan ilgi tüm dünyada artıyor. Helal pazarlar, 2020 yılında toplamda 4.7 trilyon dolarlık bir değere ulaştı. Bunun 6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, helal sektöründe 10 yıllık bir başarıya işaret ediyor. Bu başarı, şirketlerin ve toplulukların çabaları sonucunda gerçekleşti. Gelecek 10 yıla doğru yola çıkarken, stratejilerimizi işbirliği kapsamında belirliyoruz. Helal sektörü, kültürel ayrımları ortadan kaldırıyor. Biz inanıyoruz ki helal sektörü, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri için önemli bir sektör olmalı. Bunun için hükümetlerin, şirketlerin ve toplulukların birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Filistin Ekonomi Bakanı Mohammad Al-Amour’u temsilen etkinlikte konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise “Bu seneki organizasyonda Filistin’in şeref konuğu olması bizim için çok anlamlı. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin büyük zorluklarla mücadele ediyor. Zor ve çetin koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. Savaşın acısı çok büyük ve ciddi bir insani kriz yaşanmaktadır. Tüm dünyanın bu konuda birlikte hareket etmesi gerekiyor. Filistin ekonomisi sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Sanayi ve ticaret alanındaki politikalarımız çökme noktasına gelmiş durumda. İsrail işgalcileri, ticaretimizin önüne büyük engeller koymaktadır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki bizim güçlü bir irademiz ve kalkınmaya olan inancımız var. Halkımız, küllerinden yeniden doğmak için destek beklemektedir. Türkiye, bu süreçte bizim en önemli ortağımızdır” dedi.

FIRSATLARI BERABER DEĞERLENDİRELİM

Afganistan Ticaret Bakanı - Ekselansları Sn. Nooruddine Azizi de “Helal Expo, helal pazarının büyümesinde büyük bir etken olmuştur. Unutmamak gerekir ki helal olan her şey temizdir ve topluma faydalıdır. Zamanla dünya, helal pazarının etkilerini daha da takdir edecektir. Afganistan, bir İslam ülkesi olarak bu etkinliğe destek vermektedir. İslami finansman ve helal ticaret alanında dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Afganistan ekonomik olarak ciddi bir gelişim sağlamıştır. Jeopolitik konumumuz nedeniyle kritik bir noktadayız. Turizm, gıda, tarım ve madencilik alanlarında büyük fırsatlar sunuyoruz. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar ülkemizde güvenle yatırım yapabilir. Afganistan ve Türkiye, tarih boyunca ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlü ilişkiler sürdürmüştür. Bu ilişkilerin daha da gelişmesini amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

KKTC’DE HELAL ÜRETİM İMKANI VAR

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Pandemi sonrası KKTC olarak üretime daha fazla önem vermeye başladık. 3 milyar dolarlık ithalatımız ve 170 milyon dolarlık ihracatımız artmaya başladı. Burada Türkiye’nin ve ekonomi yönetiminin büyük payı var. Ticaret tarafı böyle gelişirken, Filistin’de yaşanan zulmü de en sert şekilde kınıyoruz. Bizler, tüm İslam âlemi gibi bu zulmü lanetliyoruz” dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da “KKTC, her yıl gelişen ve daha fazla ilgi gören bir ada ülkesi konumundadır. Sadece turizm değil, helal sektörünün gelişimi ve üretimi anlamında da önemli bir potansiyele sahibiz. Sağlık turizmi konusunda uzman doktorlarımız, uygun maliyetli hizmetlerimiz ve tam donanımlı hastanelerimizle bu sektörde büyümek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN’IN KONUMU ÖNEMLİ

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sn. Mikail Cabbarov’u temsilen konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcısı Elnur Alıyev: “Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aktif bir üyesidir ve ekonomik ile kültürel bağların geliştirilmesine büyük önem atfetmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerle ticari işbirliklerimizi artırıyoruz. Bu yıl ticaret hacmimiz 6.6 milyar dolara ulaştı. Son 30 yılda ülkemiz, çok önemli altyapı projelerine liderlik etti. Azerbaycan, helal pazarının güçlenmesi için çalışmaya devam ediyor. Jeopolitik konumumuz sayesinde 400 milyonluk bir nüfusa ulaşma potansiyeline sahibiz” diye konuştu.

HELAL PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Gambiya Cumhurbaşkanını temsilen konuşan Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve Çalışma Bakanı Ekselansları Baboucarr Ousmaila Joof: “İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri olarak ticaret alanında sorunlar yaşıyoruz. Jeopolitik çatışmalar genellikle İslam ülkelerini etkilemektedir. Müslümanlar ve İslam ümmeti olarak dayanışmamızı artırmakla yükümlüyüz. Bunun için ticareti artırmamız gerekiyor. Helal pazarının büyüyeceğini biliyoruz. Çok büyük bir ekonomiye sahibiz. 2030 yılında bu pazarın 10 trilyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Kozmetik, ilaç, medya, eğlence, sağlık, eğitim ve gıda gibi sektörlerde büyük fırsatlar bulunuyor. Ülkelerin bu alanlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Müslümanlar olarak birlik olmalı ve ekonomik işbirliklerimizi iyi değerlendirmeliyiz” dedi.