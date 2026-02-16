Küresel piyasalarda dikkat çeken bir kırılma yaşanıyor. ABD’nin son dönemde izlediği öngörülemez politika adımları, büyük fon yöneticilerinin dolara bakışını ciddi biçimde değiştirdi. Öyle ki, dolar pozisyonları son 10 yılı aşkın dönemin en karamsar seviyesine gerilemiş durumda.

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor Küresel yatırımcılar, ABD'nin öngörülemez politikaları ve beklenen faiz indirimleri nedeniyle dolara karşı son 10 yılın en karamsar pozisyonlarına giriyor. Dolar pozisyonları, son 10 yılı aşkın dönemin en karamsar seviyesine geriledi. Büyük fon yöneticileri ve emeklilik fonları gibi "gerçek para" yatırımcıları dolardan çıkış eğiliminde. ABD'nin öngörülemez politika adımları ve siyasi belirsizlik yatırımcı güvenini azaltıyor. Federal Reserve'in beklenen faiz indirimleri, ABD ile diğer bölgeler arasındaki faiz makasını daraltarak doları zayıflatıyor. Yatırımcılar, ABD varlıklarındaki dolar hedge oranlarını ve risk yönetimi stratejilerini yeniden değerlendiriyor.

Financial Times’ın, Bank of America’nın anketine dayandırdığı haberine göre yatırımcılar artık dolar konusunda eskisi kadar rahat değil. Hatta açıkçası, ciddi bir temkin hâkim.

DOLAR KARŞITI İŞLEMLER ÖNE GEÇTİ

Bank of America’nın araştırması, yöneticilerin dolar pozisyonlarının geçen yıl nisan ayında görülen dip seviyenin de altına indiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, yatırımcıların dolardan çıkış eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

CME Group verileri de bu eğilimi doğruluyor. Bu yıl açılan dolar karşıtı işlemler, dolar lehine pozisyonları geride bırakmış durumda. Yani piyasada rüzgâr tersine dönmüş gibi.

Özellikle büyük varlık yönetim şirketleri, bu geri çekilmenin arkasında “gerçek para” yatırımcılarının olduğunu belirtiyor. Emeklilik fonları gibi uzun vadeli ve temkinli yatırımcıların dolar varlıklarını azaltması ya da olası bir değer kaybına karşı korunma arayışına girmesi dikkat çekiyor.

Euro karşısında daha fazla düşüş beklentisiyle yapılan opsiyon işlemleri ise pandemi döneminde ve geçen nisan ayındaki tarifelerin ardından görülen seviyelere kadar yükseldi. Bu da endişenin geçici olmadığını düşündürüyor.

HEDGE ORANLARI MASADA

Vanguard’ın küresel faiz oranları başkanı Roger Hallam, geçen yıl yaşanan oynaklığın yatırımcıları ABD varlıklarındaki tarihsel olarak düşük dolar hedge oranlarını yeniden gözden geçirmeye ittiğini söylüyor.

Hallam’a göre ABD tahsisleri ve hedge pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesi, doların son dönemdeki değer kaybının temel nedenlerinden biri. Yani mesele sadece faiz değil; risk yönetimi stratejileri de değişiyor.

Benzer bir değerlendirme JPMorgan Asset Management cephesinden de geldi. Kurumun küresel sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia uluslararası baş yatırım sorumlusu Iain Stealey, mevcut koşulların doların daha da zayıflayabileceğine işaret ettiğini ifade etti. Kurumun son haftalarda dolar aleyhine pozisyon aldığı belirtiliyor.

FAİZ MAKASI DARALIYOR

ABD faiz oranları hâlâ Euro Bölgesi ve Japonya’nın üzerinde. Ancak bu farkın daralması bekleniyor. Piyasalarda Federal Reserve’in yıl içinde iki kez faiz indirimi yapacağı yönünde güçlü bir beklenti var.

Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına atanması ilk etapta güven yaratmıştı. Fakat Donald Trump’ın faiz artışlarına karşı yaptığı açıklamalar, yatırımcıların kafasını yeniden karıştırdı. Artan belirsizlik, doların cazibesini zayıflatıyor.