Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor

ABD’nin öngörülemez politika adımları ve artan belirsizlik, küresel fon yöneticilerini dolardan uzaklaştırdı. Dolar karşıtı işlemler, uzun süredir görülmeyen seviyelere çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:54

Küresel piyasalarda dikkat çeken bir kırılma yaşanıyor. ABD’nin son dönemde izlediği öngörülemez politika adımları, büyük fon yöneticilerinin dolara bakışını ciddi biçimde değiştirdi. Öyle ki, pozisyonları son 10 yılı aşkın dönemin en karamsar seviyesine gerilemiş durumda.

HABERİN ÖZETİ

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Küresel yatırımcılar, ABD'nin öngörülemez politikaları ve beklenen faiz indirimleri nedeniyle dolara karşı son 10 yılın en karamsar pozisyonlarına giriyor.
Dolar pozisyonları, son 10 yılı aşkın dönemin en karamsar seviyesine geriledi.
Büyük fon yöneticileri ve emeklilik fonları gibi "gerçek para" yatırımcıları dolardan çıkış eğiliminde.
ABD'nin öngörülemez politika adımları ve siyasi belirsizlik yatırımcı güvenini azaltıyor.
Federal Reserve'in beklenen faiz indirimleri, ABD ile diğer bölgeler arasındaki faiz makasını daraltarak doları zayıflatıyor.
Yatırımcılar, ABD varlıklarındaki dolar hedge oranlarını ve risk yönetimi stratejilerini yeniden değerlendiriyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Financial Times’ın, Bank of America’nın anketine dayandırdığı haberine göre yatırımcılar artık dolar konusunda eskisi kadar rahat değil. Hatta açıkçası, ciddi bir temkin hâkim.

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor

DOLAR KARŞITI İŞLEMLER ÖNE GEÇTİ

Bank of America’nın araştırması, yöneticilerin dolar pozisyonlarının geçen yıl nisan ayında görülen dip seviyenin de altına indiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, yatırımcıların dolardan çıkış eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

CME Group verileri de bu eğilimi doğruluyor. Bu yıl açılan dolar karşıtı işlemler, dolar lehine pozisyonları geride bırakmış durumda. Yani piyasada rüzgâr tersine dönmüş gibi.

Özellikle büyük varlık yönetim şirketleri, bu geri çekilmenin arkasında “gerçek para” yatırımcılarının olduğunu belirtiyor. Emeklilik fonları gibi uzun vadeli ve temkinli yatırımcıların dolar varlıklarını azaltması ya da olası bir değer kaybına karşı korunma arayışına girmesi dikkat çekiyor.

Euro karşısında daha fazla düşüş beklentisiyle yapılan opsiyon işlemleri ise pandemi döneminde ve geçen nisan ayındaki tarifelerin ardından görülen seviyelere kadar yükseldi. Bu da endişenin geçici olmadığını düşündürüyor.

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor

HEDGE ORANLARI MASADA

Vanguard’ın küresel başkanı Roger Hallam, geçen yıl yaşanan oynaklığın yatırımcıları ABD varlıklarındaki tarihsel olarak düşük dolar hedge oranlarını yeniden gözden geçirmeye ittiğini söylüyor.

Hallam’a göre ABD tahsisleri ve hedge pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesi, doların son dönemdeki değer kaybının temel nedenlerinden biri. Yani mesele sadece faiz değil; risk yönetimi stratejileri de değişiyor.

Benzer bir değerlendirme JPMorgan Asset Management cephesinden de geldi. Kurumun küresel sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia uluslararası baş yatırım sorumlusu Iain Stealey, mevcut koşulların doların daha da zayıflayabileceğine işaret ettiğini ifade etti. Kurumun son haftalarda dolar aleyhine pozisyon aldığı belirtiliyor.

10 yılın en kötüsü! Dolarda işler değişiyor

FAİZ MAKASI DARALIYOR

ABD faiz oranları hâlâ Euro Bölgesi ve Japonya’nın üzerinde. Ancak bu farkın daralması bekleniyor. Piyasalarda Federal Reserve’in yıl içinde iki kez faiz indirimi yapacağı yönünde güçlü bir beklenti var.

Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına atanması ilk etapta güven yaratmıştı. Fakat Donald Trump’ın faiz artışlarına karşı yaptığı açıklamalar, yatırımcıların kafasını yeniden karıştırdı. Artan belirsizlik, doların cazibesini zayıflatıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var
ETİKETLER
#dolar
#faiz oranları
#küresel piyasalar
#Risk Yönetimi
#Yatırımcı Eğilimleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.