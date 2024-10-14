Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

14 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:13

Kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık kesintinin ayrıntıları netleşti. 750 lira Savunma Sanayi Fonu ücretinin ayın hangi gününde kesileceği belli oldu. Bu kesinti limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kart sahibinin hesabına yansıtılacak. Kredi kart hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 TL kesinti​ yapılacak. Kart başına yıllık 750 lira katılma payının ödeneceği tarih belli oldu. 750 liralık bu pay, her yıl o tarihte kart sahibinin hesabına yansıtılacak. İşte kesintinin yapılacağı gün.

KREDİ KARTI​ LİMİTLERİ 100 BİN TL'Yİ AŞANLARDAN KESİNTİ

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik bir yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu.

12 maddeden oluşan yasa teklifinde, kredi kartı sahiplerine ve taşınmaz alım-satımı yapanlara ek yükümlülükler yer alıyor.

AK Parti'nin yeni yasa teklifiyle kredi kartı limitleri 100 bin TL'yi aşanlar, Savunma Sanayiine katkı amacıyla yıllık 750 TL ödeyecek. Kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık kesintinin ayrıntıları netleşti. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 750 liralık pay, her yıl 5 Ocak tarihinde kart sahibinin hesabından kesilecek.

Kredi kartlarından hizmet bedeli, ocak ayının beşinci gününde kesilecek, her kart için ayrı bedel alınacak.

TORBA YASA İLE GELECEK YENİ KESİNTİLER

Yeni Torba Yasa ile taşınmaz satışlarında hem alıcıdan hem de satıcıdan 750 TL katılma payı alınacak. Tapudaki diğer işlemlerde ise işlem başına 375 TL kesinti yapılacak. Sıfır araçların tescili için 3000 TL, ikinci el araçlarda ise 1500 TL noter ücreti ödenecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında ise insansız hava araçları (dronlar) ve 5 bin TL üzerindeki kol saatlerine %20 oranında vergi uygulanacak.