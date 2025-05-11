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 | Bengü Sarıkuş

11 Mayıs Pazar günü güncel altın fiyatları

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olurken yatırımcı güncel altın fiyatı konusuyla daha fazla ilgileniyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın alıp yatırım yapmak mantıklı mı? İşte güncel altın fiyatları...

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11 Mayıs Pazar günü güncel altın fiyatları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 08:56

Döviz kuru, enflasyon oranları ve küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen altın yatırımcısına bu hafta kazandıracak mı? Uzmanlar kısa vadeli değil uzun vadeli yatırımın kazandıracağı konusunda uyarırken piyasa oyuncuları 'gram altın ne kadar?' merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları

Türkiye iç piyasasında gram altın 4 bin 100 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. 11 Mayıs Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın satış fiyatı: 4.143,57 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.870,73 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.741,47 TL

Tam altın satış fiyatı: 27.334,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.265,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 68.439,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.324,63 dolar

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