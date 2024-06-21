130 üründe indirim başladı! Tarım Kredi Kooperatif Market'in 23 Haziran ürün listesi yayınlandı

21 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Market'te 30 Haziran'da başlatılan indirim listesi yayınlandı. Tam 130 üründe başlatılan ürünler arasında özellikle peynir, tavuk eti, kırmızı et gibi ürünlerin yanı sıra zücaciye ürünleri de yer aldı.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'İN 23 HAZİRAN ÜRÜN LİSTESİ YAYINLANDI

Direk çiftçiden alınan fiyatla satışa sunulan Tarım Kredi Kooperatif Market'e indirimler tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların en çok ihtiyacı olan ürünlerin başında gelen peynir, zeytin, tavuk ve kırmızı et ürünlerindeki indirimler sepetleri dolduracak. 21 Haziran'da başlayan ürünler 23 Haziran'a kadar devam edecek. Güncel indirim listesinde Kurban Bayramı bereketi kampanyası yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlere yansıtılacak ürünler arasında tuvalet kağıdı dana kıyma da yer aldı. 40'Llu tuvalet kağıtları 200 TL iken 400 gram dana kıyma 147 TL'den satışa sunuldu. Bir kilo mercimek 24 TL, Osmancık Pirinç 2500 gram 96 TL, 5 L ayçiçek yağı 185 TL'den raflardaki yerini aldı.