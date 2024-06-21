Merkez Bankası'nın martta tarihi düşük seviyede olan swap hariç net rezervleri 11 milyar dolara yükseldi

21 Haziran 2024 13:55 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:00

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Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi yerel seçim sonrası ivmesini artırdı.

Yaklaşık üç ayda 77 milyar dolar artan swap hariç net rezervler 11 milyar dolara yükseldi.

Net rezervde 7-14 Haziran haftasındaki artış 5 milyar dolar oldu.

TCMB SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde yükseliş sürüyor.

Swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyedeydi.

Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1,5 milyar dolarla pozitife geçmişti. 7 Haziran haftasında ise 5,9 milyar dolar olmuştu.

Merkez Bankası'nın martta tarihi düşük seviyede olan swap hariç net rezervleri 7-14 Haziran haftasında 11 milyar dolara yükseldi

Toplam rezerv ise 146 milyar doların hemen üzerinde seyrediyor.

TCMB'NİN NET ULUSLARARASI REZERVLERİ SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

TCMB'nin net uluslararası rezervleri önümüzdeki hafta salı günü saat 14.30'da açıklanacak.

Net uluslararası rezervler geçen hafta yaklaşık 0.5 milyar dolar azalışla 47 milyar dolara gerilemişti.