14-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi: Akıllı saat, airpods, dikiş makinesi, oto süpürge, ütü masası geliyor

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İstanbul
ŞOK marketlerde yeni haftada yüzlerce üründe kampanya fırsatı yaşanacak. ŞOK market müdavimlerini kişisel bakım ürünlerinden, temizlik malzemelerine, teknolojiden, küçük mutfak ürünlerine onlarca malzemede indirim bekleyecek. Ayrıca alternatif olarak oto araç bakım ve aksesuar ürünlerinden olan oto süpürgesi, kompresör, araç içi koku çeşitleri, araç çakmağı, koltuk arası düzenleyici, led aydınlatma, direksiyon kılıfı, oto süper emici kurutma bezi, cam suyu, silecek, bel desteği, kör nokta aynası, cep telefon ağı gibi ürünler reyonlarda olacak. 12’li Kağıt Havlu 178 TL, 16’lı Tuvalet Kağıdı 278 TL, 5 Litre Motor Yağı 2.599 TL olacak. Şampuan+Saç Kremi 279 tl, 500 ml Sıvı Sabun Çeşitleri 135 TL, Hijyen Spreyi 179 TL’den satışa çıkacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, 14-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
Akıllı Telefon (12 GB RAM / 512 GB): 74.999 TL
Laptop / Notebook (256 GB): 32.999 TL
Tablet (11 inc / 128 GB): 9.499 TL
Kablosuz Kulaklık (4. Nesil): 7.499 TL
Kış Lastiği (215/60R17): 7.399 TL
Kış Lastiği (205/60R16): 5.099 TL
Kış Lastiği (205/55R16): 4.529 TL
Oto Lastiği (185/65R15): 4.199 TL
Kış Lastiği (199/65R15): 3.299 TL
Akıllı Saat (1.43 inç AMOLED): 2.999 TL
Kış Lastiği (175/65R14): 2.949 TL
Motor Yağı 5L (5W-30): 2.599 TL
45W Şarj Adaptörü: 1.999 TL
Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL
Ütü Masası: 1.750 TL
Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL
Dikiş Makinesi: 1.299 TL
Granit Sahan & Tava Seti 2'li: 1.390 TL
Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye: 1.199 TL
Granit Derin Tencere (22 cm): 1.190 TL
Granit Basık Tencere (24 cm): 1.190 TL
Motor Yağı Katkısı (300 ml): 1.199 TL
25W Type-C Şarj Cihazı / Kablo Seti: 999 TL
Kadın Düğmeli / Kalp Motifli Hırka - Kazak: 799 TL
Kompresör (150 PSI): 799 TL
25W Type-C Şarj Adaptörü: 749 TL
Akordiyon Kriko: 699 TL
Kadın Pijama Takımı: 699 TL
Ayaklı Kek Fanusu / Tabak (32 cm): 699 TL
Granit Sopa Tava (26 cm): 669 TL
Yuvarlak Borcam Tepsi (25 cm): 625 TL
Çift Kişilik Pamuk Akrilik Battaniye: 599 TL
Antifriz (1 Litre): 599 TL
Granit Krep Tava (26 cm): 599 TL
Üçgen Reflektör Lambası: 499 TL
Porselen Fincan Takımı 4 Parça: 499 TL
Çelik Saklama Kabı (800 ml): 499 TL
Konserve Ton Balığı 2x160g (1 Alana 1 Bedava): 399 TL
Motosiklet Telefon Tutucu: 399 TL
Cam Saklama Kavanozu 2'li (1.230 cc): 375 TL
Sütyen: 325 TL
Porselen Kupa: 325 TL
Kadın Pelüş Ev Ayakkabısı: 299 TL
Kadın Pelüş Ev Terliği: 299 TL
Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma: 299 TL
Cam Saklama Kavanozu 2'li (295 cc): 299 TL
Su Bardağı Seti 6'lı: 299 TL
Şampuan + Saç Kremi Seti (650 ml + 400 ml): 279 TL
Tuvalet Kağıdı 16'lı (1 Alana 1 Bedava): 278 TL
Yuvarlak Borcam Tepsi (1.6 L): 275 TL
Cam Su Bardağı Seti 6'lı: 275 TL
Cam Bölmeli Saklama Kabı 3 Parça: 275 TL
Saç Maskesi (300 ml): 269 TL
Oto Yıkama Köpük Püskürtücü: 250 TL
LED Işıklı Taşınabilir Araç Kokusu: 250 TL
Radyatör Antifrizi: 249 TL
Bambu Kesme Tahtası (23x90 cm): 225 TL
Saç Besleyici Serum (150 ml): 199 TL
Araç İçi Temizleme / Uygulama Aparatı: 199 TL
Direksiyon Kılıfı: 199 TL
Araç Çakmak Şarjı 100W: 199 TL
Maraş Usulü Dondurma (1000 ml): 169 TL
Kağıt Havlu 12'li (1 Alana 1 Bedava): 178 TL
Saç Kremi (360 ml): 179 TL
Ultra Hijyen Sprey (750 ml): 179 TL
Ekonomik Ton Balığı 4x75 g (Kasa Arkası): 175 TL
Karışık / Salatalık Turşusu (1500 g): 175 TL
Kadın Pelüş Ev Terliği (Düz): 175 TL
Deodorant 150 ml: 159 TL
Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set: 150 TL
Kadın Dantelli Slip 2'li: 150 TL
Oto Bez / Temizlik Bezi 2'li: 150 TL
Oto Cam Suyu (5 L): 149 TL
Sıvı Sabun (500 ml): 135 TL
Hazır Yemek / Tavuk Göğsü: 135 TL
Makyaj Ürünleri (Ruj, Maskara, Eyeliner): 129 TL
Deodorant (150 ml): 129 TL
Fındıklı Gofret (100 g): 129 TL
Mısır Gevreği (450 g) (Kasa Arkası): 125 TL
Çikolata / Bisküvi Paketi: 125 TL
Oto Oto Koltuk Arası Düzenleyici: 125 TL
Oto Karbon Koruma Bandı: 125 TL
Bel Desteği: 125 TL
Çorap Moda Renkler: 125 TL
Saç Şekillendirici Jöle: 119 TL
Gazoz / Portakallı İçecek 4x1L (Kasa Arkası): 110 TL
Yumak / Örgü İpi 2'li: 109 TL
Bisküvi (800 g) (Kasa Arkası): 79 TL
Genel Temizleyici (750 ml): 79 TL
Oto Cam Bezi 3'lü: 100 TL
Araç Çöp Kovası: 100 TL
Balık Yüzgeci Anten: 100 TL
Fıstık Kreması (200 g): 99 TL
Beyazlatıcı Diş Macunu (75 ml): 99 TL
Cips Çeşitleri: 75 TL
Oto Cam Silecek: 75 TL
Araç İçi Temizleme Fırçası: 75 TL
Kör Nokta Aynası 2'li: 75 TL
Kaporta Göçük Düzelteci: 75 TL
Cep Telefonı Tutma Ağı: 75 TL
Süper Emici Kurulama Bezi: 75 TL
Çikolatalı Gofret (300 g): 69 TL
Şampuan Çeşitleri (400 ml) (Kasa Arkası Win): 65 TL
Çamaşır Suyu (893 ml) (Kasa Arkası): 65 TL
Soğuk Çay / Meyveli İçecek (1 L): 64 TL
Şekerli Koni / Pipet Külah: 49 TL
Şeker / Jelibon Kutusu: 49 TL
Soda / Maden Suyu (1 L): 41 TL
Doğal Bakım Ürünleri / Sabun Çeşitleri: 39 TL
Soğuk Kahve / İçecek: 39 TL
Noodle Bardak (Hazır Makarna): 29 TL
Çikolata Bar: 29 TL
Katkısız Kek / Atıştırmalık: 28 TL
Fındıklı Çikolata / Bar: 27 TL
Susamlı Çubuk Kraker (70 g): 27 TL
Maya (260 g): 27 TL
Süzme / Sıkma Yoğurt: 26 TL
Lavaş / İnce Ekmek (260 g): 22 TL
Bisküvi / Gofret Paketi (Kasa Arkası Win): 15 TL