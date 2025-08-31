Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde işlenmeyen 14 bin dekar tarım arazisini sezonluk kiralamaya açıyor. Bedeller bölgesel ortalamalara göre belirlenecek, gelirler doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Tarım dışı kullanım halinde sözleşmeler iptal edilecek.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
31.08.2025
08:27
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
08:27

, uzun süredir atıl durumda kalan arazilerin üretime katılması için yeni bir adım attı. Bakanlık, toplam 14 bin dekar işlenmeyen araziyi sezonluk olarak kiraya verecek.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Bakanlık ekiplerinin saha çalışmaları ve uydu görüntüleriyle yaptığı incelemelerde ’da 4 bin 300 dekar, ’da 10 bin dekar ve ’de 1.650 parsel boş belirlendi. Geçtiğimiz yıl tespit edilip bu sezon ekilen alanlar ise liste dışı bırakıldı.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

BAŞVURULAR İL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK

Arazi kiralamak isteyenler, “ Arazisi Talep Formu” doldurarak il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Ayrıca Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de başvuru yapılabilecek. Birden fazla talep olması durumunda en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak. Tekliflerin eşit olması halinde ise arazisine bitişik işletmelere veya tarımsal kapasitesi yüksek olan üreticilere öncelik tanınacak.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

SÖZLEŞMELER SEZONLUK OLACAK

Kiralama bedelleri, bölgelerdeki ortalama arazi fiyatlarına göre belirlenecek. Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacak. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşmeler derhal feshedilecek ve sorumlular ihalelere alınmayacak.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

GELİR DOĞRUDAN SAHİPLERİNE

Kira gelirleri arazi sahiplerine doğrudan aktarılacak. Sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamış araziler için ise bedel kamu bankasında açılacak özel hesapta toplanacak, hak sahiplerine daha sonra teslim edilecek.

