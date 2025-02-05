14 gün çalışan öğrenciye 15 bin TL maaş! İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları belli oldu: İşte başvuru şartları

05 Şubat 2025 12:41 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:58

Üniversite öğrencileri için tasarlanan "İşkur Gençlik Programı" dün itibarıyla hayata geçti. Öğrencilere eğitim hayatları boyunca iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan programın detayları da netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuru sürecinden çalışma günlerine ve kazanç miktarına kadar merak edilen tüm soruları cevapladı. İşkur Gençlik Programı’na başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenciler haftada kaç gün çalışacak ve ne kadar kazanacak? İşte programın merak edilen tüm ayrıntıları…

İŞKUR gençlik başvurusu nasıl yapılır? 15 bin 162 TL destek verilecek

İŞKUR gençlik başvurusu nasıl yapılır? 15 bin 162 TL destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında Meclis’te yaptığı açıklamalarda, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı hakkında detaylar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu bu program sayesinde, kamu üniversitelerinde öğrenim gören gençler İŞKUR’un sunduğu çeşitli hizmetlerden tek bir platform üzerinden faydalanabilecek.

ÖĞRENCİLERE HEM DENEYİM HEM GELİR DESTEĞİ

Bakan Işıkhan, programın temel amacının üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken iş deneyimi kazanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Program kapsamında öğrenciler, CV hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama süreci, halkla ilişkiler ve finansal okuryazarlık gibi konularda eğitim alacak. Böylece gençler, mezuniyet sonrası istihdam piyasasına daha donanımlı bir şekilde girebilecek.

GÜNLÜK 1083 LİRA ÜCRET VE SİGORTA DESTEĞİ

Programa katılan öğrenciler haftada en fazla üç gün çalışabilecek. Öğrencilere günlük 1083 lira ödeme yapılacak ve aylık 5 ile 14 gün arasında çalışmaları durumunda 5 bin 415 ila 15 bin 162 lira arasında gelir elde etme imkânı sunulacak. Ayrıca, öğrencilerin sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

İŞKUR Gençlik Programı’na, hane geliri üç asgari ücretin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Başvurular bir hafta içinde başlayacak ve gençler, "genclik.iskur.gov.tr" adresi ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden kayıt oluşturabilecek.

1 MİLYON GENCE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 200 bin öğrencinin programdan faydalanmasının planlandığını, gelecek dört yıl içinde toplam 1 milyon üniversite öğrencisinin bu fırsattan yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.