Ekonomi
14 Şubat Sevgililer Günü esnafa can suyu oldu

Sevgililer Günü gibi özel günlerin esnaf ve sanatkarlar için umut kapısı olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Satışlar yüzde 35-40 artıyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel günlerin esnafa can suyu olduğuna dikkat çekti.

Palandöken, "14 Şubat artık yaklaştı. Bilindiği üzere bu özel günler esnaf açısından çok olumlu. Biliyorsunuz iki tane dini bayramımız akabinde anneler günü, babalar günü, işte bu da sevgililer günü. Sevgiyi çoğaltmak için yapılacak alışverişler de esnafın yüzünü güldürüyor. Bu sefer biraz fiyatlar yükselse de ama ihtiyaçlarına göre istediğiniz şeyi siz tercih edeceksiniz veyahut onun mutlu olacağı şeyleri tercih edeceksiniz. Çiçek olur, pasta olur. Artık sevdiklerinizin ihtiyaçlarının neler olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu özel gün unutulmamalı" dedi.

Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçiden kuyumcuya kadar pek çok sektörde hareketlilik başladığını ve esnafın vatandaşların taleplerine cevap vermek için hazır olduğunu belirten Palandöken, "Aynı şekilde söylediğim gibi yine sarraftan, kuyumcudan veya bijutericiden alacağınız herhangi bir şey veya giysi neyse ihtiyaçları veya imkanınız neyse daha doğrusu onları almanız onları mutlu eder. Tahmin ediyorum ki her yıl bu artarak fiyatların yükselmesinden kaynaklı. Bir de ciroları yüzde 35 yüzde 40 her yıl artırıyor. Onun için esnaf açısından özel günler olmazsa olmazımız. İnşallah ki esnafın işi iyi olur diyorum. Sevdiklerinizle birlikte olacağınız en önemli günde onların da gözlerinin içinin pırıldaması sizlere mutluluk verecek. Bu gününüz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bütün günlerimiz inşallah ki bu tür sevgi günleriyle dolu geçer" şeklinde konuştu.

