140 ülke endüstriyel mutfak ürünleri için İstanbul'a geliyor

Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ikinci büyük fuarı olan HOSTECH By TUSİD İstanbul, 140 ülkeden fazla katılımcı ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) ile TÜYAP iş birliğinde düzenlenen fuar, HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörünün lider markalarını, karar vericilerini ve profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirecek. Bu yıl için çok önemli hazırlıklar yaptıklarını ve dünya HORECA sektörünün kalbinin İstanbul'da atacağını belirten TUSİD Başkanı Bekir Topuz, alım heyetleri ile birlikte 30 binin üzerinde ziyaretçi beklendiğini ifade etti.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) tarafından desteklenen ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük fuarı olan “HOSTECH by TUSİD - Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. HORECA sektörü̈ için önde gelen uluslararası ticaret noktalarından biri olan fuara, sektöre hizmet veren endüstriyel mutfak, servis ve ikram ekipmanları, soğutma sistemleri, içecek makinaları ve kahve ekipmanları, çamaşırhane, pasta ve fırın makine ve ekipmanları, mobilya, tekstil, dekorasyon ürünleri, zücaciye ve tamamlayıcı ürünler gibi geniş bir yelpazede katılım olacak.

Geçtiğimiz versiyonlarından farklı olarak TÜYAP’ta organize edilecek ve tüm salonlarda 45 bin m²'ye yayılacak olan fuara yabancı katılımcılarla birlikte 350'den fazla katılımcı firma bekleniyor.

140 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Fuarın HORECA olarak adlandırılan hotel, restaurant ve cafe sektörünün lider markalarını, karar vericilerini ve profesyonellerini İstanbul’da bir araya getireceğini kaydeden TUSİD Başkanı Bekir Topuz, önceki fuara göre yüzde 25 büyüme hedefi koyduklarını belirtti. Bu yıl için çok önemli hazırlıklar yaptıklarını ve dünya HORECA sektörünün kalbinin İstanbul'da atacağını söyleyen Topuz, alım heyetleri ile birlikte 30 binin üzerinde ziyaretçi beklendiğini ifade etti. HOSTECH By TUSİD'in bu yıl daha fazla katılımcı ve ziyaretçiye ulaşarak sektöre büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediğini anlatan Topuz, "Global çapta yürütülen pazarlama çalışmaları ve gerçekleştirilecek alım heyeti organizasyonu sayesinde, yalnızca alım heyeti kapsamında 140 ülkeden 2.000 sektör profesyoneli ile birlikte binlerce uluslararası ziyaretçinin fuara katılması bekleniyor. Bu organizasyonla sektörümüzün gücünü dünyaya bir kez daha duyuracağız." dedi.