TGRT Haber
13°
Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

1,5 milyon kişiye GSS müjdesi: Milyarlarca liralık prim borcu silinecek

11'inci Yargı Paketi'ne eklenen düzenlemeyle, yılbaşından önce ödenmeyen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Yaklaşık 1,5 milyon kişi borç yükünden kurtulmuş olacak. Devlet ise 3,2 milyar liralık tahsilattan vazgeçecek.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
09:08
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
09:18

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile yüz binlerce vatandaşın borcu silinecek.

11’inci ’nin içine eklenen madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği belirtiliyor.

1,5 milyon kişiye GSS müjdesi: Milyarlarca liralık prim borcu silinecek

BORÇ YÜKÜ ALTINDAKİLERİ KAPSIYOR

Düzenleme, özellikle gelir testine girmemiş ya da gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan kişileri kapsıyor.

1,5 milyon kişiye GSS müjdesi: Milyarlarca liralık prim borcu silinecek

2012 yılında yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.

1,5 milyon kişiye GSS müjdesi: Milyarlarca liralık prim borcu silinecek

SURİYELİLERE ÜCRETSİZ MUAYENE DÖNEMİ BİTİYOR

Geçici Koruma Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle de 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici koruma altındaki sığınmacılardan için katılım payı alınacak, ödeme gücü olmayanların ödemeleri talepleri hâlinde iade edilecek.

Ayrıca geçici koruma statüsündekilerden ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları da yasaklandı.

ETİKETLER
#gss prim borcu
#sığınmacılar
#yargı paketi
#sağlık hizmeti
#Borç Silinme
#11 Yargı Paketi
#Ekonomi
TGRT Haber
