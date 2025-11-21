Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda? 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek

Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Yapılan değişikliğin 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda? 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 11:00

Vatandaşların almasını sağlayan 'nda prim oranı değişti. 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni oran açıklandı.

Yapılan açıklamaların ardından GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda soruları gündeme geldi.

GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda? 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek

GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla devreye giren karara göre yeni oran yüzde 6 oldu. NTV'de yer alan habere göre, GSS prim oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak.

GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda? 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek

KİMLER GSS ÖDEMEK ZORUNDA?

Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bütün vatandaşların GSS ödemesi zorunludur.

Ancak hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az olan vatandaşların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda yer alan vatandaşların GSS primini devlet karşılaşlaması için prim testi yaptırmaları gerekiyor. Bu sayede vatandaşlar prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.

#asgari ücret
#genel sağlık sigortası
#gss prim borcu
#sağlık hizmeti
#Prim Oranı
#Aktüel
