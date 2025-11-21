GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda? 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek

Vatandaşların sağlık hizmeti almasını sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni oran açıklandı.

Yapılan açıklamaların ardından GSS primi ne kadar oldu, kimler ödemek zorunda soruları gündeme geldi.

GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla devreye giren karara göre yeni oran yüzde 6 oldu. NTV'de yer alan habere göre, GSS prim oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak.

KİMLER GSS ÖDEMEK ZORUNDA?

Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bütün vatandaşların GSS ödemesi zorunludur.

Ancak hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az olan vatandaşların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda yer alan vatandaşların GSS primini devlet karşılaşlaması için prim testi yaptırmaları gerekiyor. Bu sayede vatandaşlar prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.