Nvidia’nın gelişmiş çipleri Çin’e kaçırıldı iddiası

ABD'de federal savcılar, Nvidia Corp.’a ait yüzlerce gelişmiş çipin ihracat yasaklarını delerek Çin’e gönderildiğini öne sürüyor. İddianameye göre iki Çin vatandaşı ile iki ABD vatandaşı, Florida’nın Tampa kentinde sahte bir emlak şirketi kurarak sevkiyatı gizlice organize etti.

Savcılar, bu yapının, çipleri önce Malezya’ya yönlendirdiğini, ardından da buradan Çin’e aktardığını belirtiyor. Tüm bu süreçte ABD Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken ihracat lisanslarının ise hiç başvurulmadan atlandığı ifade ediliyor. Yani kısaca, kağıt üzerinde masum görünen bir emlak şirketi, perde arkasında yüksek teknolojili çip trafiğinin merkezi haline gelmiş durumda.

ABD’NİN ÇİP BASKISI: ÜÇ YILIN DEVAM EDEN KISITLAMASI

Washington yönetimi, yaklaşık üç yıl önce Çin’in gelişmiş yarı iletkenlere erişimini sınırlamak için kapsamlı bir dizi düzenleme devreye sokmuştu. Bu adımların temelinde, özellikle yapay zeka çiplerinin Çin’in askeri kapasitesini artırabileceği ve ABD’nin ulusal güvenliği açısından risk oluşturabileceği endişesi yatıyor.

Çin’in son yıllarda teknolojide hızla ilerlemesi ve yıl başında gerçekleşen DeepSeek lansmanı da bu kaygıları daha da görünür hale getirdi. Açıkçası, ABD tarafında bugün en büyük korkulardan biri, bu tarz ihracat yasaklarının arka kapı yöntemlerle delinmesi.

NVİDİA: “DENETİMLERİMİZ ÇOK SIKI”

İddiaların odağındaki şirket Nvidia ise topu net bir dille üzerinden atmaya çalışıyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin ihracat süreçlerinde sıkı denetim ve inceleme mekanizmaları işlettiklerini söylüyor. Huang, yasa dışı sevkiyatlara karşı güçlü önlemler alındığını vurgularken, eski nesil ürünlerin bile ikincil pazarda yapılan görece küçük satışlarında dahi titiz bir inceleme yürütüldüğünü dile getiriyor.

Nvidia, yani, “biz kendi tarafımızda kuralları sonuna kadar uyguluyoruz, işin karanlık kısmı bizim dışımızda dönüyor olabilir” mesajını veriyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER TUTUKLAMALAR OLMUŞTU

Bu olay, Nvidia çiplerinin Çin’e yasa dışı sevkiyatıyla ilgili ortaya çıkan ilk dosya değil. ABD makamları, daha önce de Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin yasaklara rağmen Çin’e gönderilmesiyle ilgili tutuklamalar yapmıştı.